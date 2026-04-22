Lufthansa bo ukinila 20.000 kratkih letov, kaj to pomeni za potnike?

Letalska družba Lufthansa je naznanila, da bo do oktobra ukinila okoli 20.000 kratkih letov, saj se letalske družbe soočajo z naraščajočimi stroški goriva in omejeno dobavo. Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu se je cena goriva več kot podvojila, zmanjšanje števila letov bo Lufthansi prihranilo več kot 40.000 ton goriva.

Zmanjšanje števila letov je povezano z odločitvijo, da bodo pri Lufthansi predčasno upokojili 27 letal svoje podružnice CityLine (tudi z Ljubljano) in ukinili nedobičkonosne povezave, zlasti v evropskem omrežju. Najbolj okrnjena bosta Frankfurt in München, medtem ko bodo operacije v Zürichu, na Dunaju in v Bruslju razširili. Kljub spremembam pri letalski družbi poudarjajo, da bodo lahko potniki z Lufthanso še naprej potovali na dolge razdalje, poroča SkyNews.

Z naraščajočimi cenami goriv se sooča večina letalskih družb, pri Lufthansi pa se spopadajo tudi s stavkami delavcev, zaradi katerih je bilo v zadnjem času odpovedanih več letov. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Letalske družbe po celotni Evropi se spopadajo z naraščajočim pritiskom, saj se v Iranu od začetka vojne ni nič kaj bistveno spremenilo, predvsem glede blokade Hormuške ožine. Industrijski analitiki poudarjajo, da se bo primanjkovanje goriva nevarno stopnjevalo, če ladje ne bodo kmalu začele nemoteno pluti skozi ožino. Nekateri izmed njih ocenjujejo, da ima Evropa letalskega goriva na zalogi za le še nekaj tednov, navaja AP.

Pri Lufthansi so sicer zagotovili, da imajo dovolj goriva za krajše obdobje, a so morale številne druge letalske družbe prav tako zmanjšati število letov in povišati cene vozovnic.