    Lufthansa do junija odpovedala vse lete iz Ljubljane v München in nazaj

    Nemška letalska družba zapira regionalno podružnico Lufthansa CityLine. Od jutri bo prizemljenih 27 letal, kar bo vplivalo tudi na lete v Srbijo in na Hrvaško.
    Čez noč je bilo iz Lufthansinega globalnega distribucijskega sistema umaknjenih na stotine letov, med katerimi so vse povezave med Münchnom in Ljubljano od 18. aprila do 1. junija. FOTO: Alexandra Beier/AFP
    R. I.
    17. 4. 2026 | 13:34
    17. 4. 2026 | 13:46
    4:07
    Nemška letalska družba Lufthansa je v okviru nujnih ukrepov za zmanjšanje stroškov napovedala zaprtje regionalne podružnice Lufthansa CityLine. Posledično bo vseh 27 delujočih letal CRJ900, ki jih uporablja CityLine, od jutri trajno umaknjenih iz uporabe, poroča letalski portal EX-YU Aviation News. Nemški prevoznik je sporočil, da je cilj ukrepa preprečiti nadaljnje finančne izgube znotraj enote.

    Razvoj dogodkov bo opazno vplival na poslovanje Lufthanse po državah nekdanje Jugoslavije, saj je bilo čez noč iz globalnega distribucijskega sistema umaknjenih na stotine letov, med katerimi so vse povezave med Münchnom in Ljubljano od 18. aprila do 1. junija. Poleg tega je bila umaknjena večina letov med Münchnom in Beogradom, čeprav je omejeno število letov še vedno na sporedu, predvsem ob petkih in nedeljah.

    In ljubljansko letališče je ostalo brez še ene povezave. FOTO: Leon Vidic
    Druge poti, ki jih upravlja podružnica Lufthansa CityLine, vključujejo povezave iz Münchna v Dubrovnik, Split, Pulj, Reko in Zadar. Tudi te so bile v večini umaknjene iz sistema. Vendar pa lete v Dubrovnik, Split, Pulj in Zadar izvaja tudi krovna družba Lufthansa in ostajajo na voznem redu. Nasprotno pa so bile ukinjene vse povezave med Münchnom in Reko. Lufthansini leti po 1. juniju ostajajo v sistemu, kar pomeni, da vozni red po tem datumu ni bil posodobljen.

    Kje se lomi Lufthansa: piloti hočejo višje pokojnine, kabinsko osebje boljše urnike

    Usoda letov, ki jih izvaja Lufthansa CityLine, v tej fazi ostaja negotova. Kakor pravijo pri EX-YU Aviation News, to ne pomeni nujno, da bodo vse prizadete povezave odpovedane. Letalska družba bo verjetno za nekatere poti našla nadomestna letala, a verjetno ne bo mogla nadomestiti vseh 27 letal v času največjih poletnih potovanj, kar bo verjetno povzročilo znatno zmanjšanje števila letov. Lufthansa ni komentirala, ali bo zaprtje CityLina vplivalo na določene poti. Zgoraj opisane spremembe voznega reda so bile točne v času objave novice (17. april ob 9. uri po srednjeevropskem času), dodaja portal.

    Razvoj dogodkov bo imel opazen vpliv na poslovanje Lufthanse po državah nekdanje Jugoslavije. FOTO: Leon Vidic
    Finančni direktor skupine Lufthansa Till Streichert je po poročanju EX-YU Aviation News dejal: »Paket za pospešeno izvajanje ukrepov za floto in zmogljivosti je neizogiben glede na močno povečane stroške kerozina in geopolitično nestabilnost. Cilj je jasneje definirati naše platforme za kratke in srednje razdalje ter jih narediti bolj konkurenčne. V zvezi s tem smo že nekaj časa kot del strateškega razvoja opredelili morebitno odstranitev CityLina iz našega programa, neodvisno od trenutne geopolitične krize. Trenutna kriza nas zdaj sili, da ta ukrep izvedemo prej. To je boleč korak, zlasti za kolege pri Lufthansa CityLinu.«

    Bruselj opozarja pred težavami z oskrbo z letalskim gorivom

    Lufthansa tudi načrtuje, da bo ob koncu poletnega voznega reda iz prometa umaknila skupno šest letal za dolge razdalje. Posledično bodo oktobra floto zapustili štirje airbusi A340-600, od oktobra naprej pa bosta za prihajajočo zimo prizemljena dva boeinga 747-400.

    V zimskem voznem redu 2026/27 bo letalska družba zmanjšala zmogljivosti osrednje blagovne znamke Lufthansa v okviru predvidene konsolidacije prometa kratkih in srednje dolgih letov na šestih vozliščih skupine Lufthansa. Z drugimi besedami: prizemljili bodo še pet letal.

    Novico so objavili po štirih dneh stavke zaposlenih v Lufthansi in deset dni po praznovanju stoletnice letalske družbe.

