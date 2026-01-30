Luigi Mangione se je izognil smrtni kazni

Luigiju Mangioneju, 27-letniku, obtoženemu umora izvršnega direktorja družbe UnitedHealthcare Briana Thompsona, v primeru obsodbe ne grozi smrtna kazen. Tako je odločila zvezna sodnica Margaret Garnett.

Sodnica je zavrgla dve od štirih obtožb proti Mangioneju, med njimi tudi obtožbo umora z uporabo strelnega orožja, za katero bi bila predvidena smrtna kazen. Po besedah Garnettove ti dve obtožbi »ne ustrezata zvezni definiciji nasilnega kaznivega dejanja«. Sodnica je poudarila, da je bila odločitev sprejeta zgolj zato, »da se smrtna kazen izključi, kot možnost, ki bi jo porota lahko obravnavala pri presoji obsodbe«.

Mangioneja so aretirali nekaj dni po tem, ko naj bi decembra leta 2024 ustrelil Thompsona na prometni ulici na Manhattnu. Obtožbe vključujejo tudi dva suma zaradi zalezovanja, poleg ločenih obtožb za umor. Na vse obtožbe se je Mangione izrekel za nedolžnega.

Odvetnik Luigija Mangioneja, Marc Agnifilo, na okrožnem sodišču v New Yorku. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Izbor porote za zvezno sojenje je predvideno za 8. septembra, uvodne izjave pa naj bi se začele 13. oktobra. Državni tožilci želijo, da bi se sojenje začelo že 1. julija.

Sodnica je dovolila uporabo dokazov iz Mangionejeve zasežene torbe, ki jo je imel pri aretaciji. Med predmeti je tako imenovano neoznačeno orožje, ponarejene osebne izkaznice in beležka z zapisi, ki podrobno opišejo njegove pritožbe glede zasebnega zdravstvenega sistema. Obramba je poskušala te dokaze izključiti, saj naj bi bili pridobljeni v nezakonitem preiskovalnem postopku.

Poleg tega se Mangione sooča še z devetimi obtožbami v ločenem primeru, ki ga proti njemu vodi državno tožilstvo v New Yorku, med njimi tudi obtožbo umora druge stopnje.