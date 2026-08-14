Luigi Mangione na sodišču priznal, da je ubil Thompsona

Luigi Mangione je danes na sodišču priznal, da je ubil vodilnega predstavnika zdravstvene zavarovalnice, ter priznal krivdo po zveznih obtožbah zaradi zalezovanja tega človeka z namenom, da ga ubije, poroča Reuters.

S priznanjem krivde se bo izognil zveznemu sojenju v odmevnem primeru umora izvršnega direktorja družbe UnitedHealthcare Briana Thompsona. Drzen zločin so javni funkcionarji obsodili, vendar je hkrati postal simbol nezadovoljstva Američanov s praksami zdravstvenih zavarovalnic.

Brian Thompson je vodil zavarovalniško enoto skupine UnitedHealth Group, preden je bil 4. decembra 2024 zgodaj zjutraj ustreljen pred hotelom, v katerem je potekala konferenca za vlagatelje.

Priznanje krivde bi Mangioneju lahko omogočilo tudi, da zahteva zavrnitev državne obtožbe za umor in s tem odložitev prihajajočega sojenja v tem postopku.

Mangione, star 28 let, je aprila 2025 pred zveznim sodiščem na Manhattnu zanikal krivdo po obtožbah za umor, kazniva dejanja z orožjem in zalezovanje.

Zvezna okrožna sodnica Margaret Garnett je januarja letos v presenetljivi odločitvi zaradi pravnih tehničnih razlogov zavrnila obtožbe za umor in kazniva dejanja z orožjem. S tem je odpadla možnost, da bi Mangioneju v zveznem postopku izrekli smrtno kazen, še vedno pa mu zaradi preostalih obtožb za zalezovanje grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega odpusta. Začetek njegovega zveznega sojenja je bil nazadnje določen za januar.

Mangionejev opis dogodka Danes je sodišče prvič slišalo Mangionejev opis njegovega zločina, ki je pritegnil pozornost po vsem svetu, piše BBC. »Po letih hudih bolečin zaradi poškodovanega hrbta« in izkušenj z industrijo zdravstvenih zavarovanj je povedal, da je izvedel, da bo družba UnitedHealthcare decembra 2024 na Manhattnu organizirala letno konferenco za vlagatelje. Po spletu je zbiral informacije in podjetju poslal elektronsko sporočilo, pri čemer se je, kot je povedal sodišču, »izdajal za vlagatelja«. »V nasprotju s prejšnjimi izkušnjami z zavarovalnicami« je tokrat hitro prejel odgovor, je dejal Mangione. Sodišču je povedal tudi, da je izdelal pištolo s 3D-tiskalnikom.

FOTO: Barry Williams Via Reuters

Decembra 2014 zanikal krivdo

Mangione je decembra 2024 ločeno zanikal krivdo tudi po državnih obtožbah za terorizem, umor, kazniva dejanja z orožjem in ponarejanje, ki jih je vložil manhattanski okrožni državni tožilec Alvin Bragg. Obtožbe zaradi terorizma je sodnik septembra 2025 zavrnil.

Sojenje v tem primeru je pred sodnikom Gregoryjem Carrom na Manhattnu razpisano za 8. september. Če bi bil Mangione spoznan za krivega umora druge stopnje, bi mu grozila kazen od 25 let zapora do dosmrtnega zapora.

Zaključek zveznega postopka bi Mangioneju lahko omogočil, da na podlagi newyorške prepovedi dvojnega sojenja za isto dejanje zahteva zavrnitev obtožbe za umor. Braggov urad bi temu nasprotoval z utemeljitvijo, da je obtožba za umor pravno ločena od zveznih obtožb. Stran, ki bi v tem sporu izgubila, bi najverjetneje vložila nujno pritožbo.