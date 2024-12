Luka Dončić ustanovil fundacijo za razvoj mladinskega športa

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo v soboto na svetovni dan košarke uradno predstavil fundacijo Luke Dončića. Ta želi mladim pomagati pri nadaljnjem razvoju mladinske košarke ter športa nasploh, so v izjavi za javnost zapisali iz vrst fundacije.

Fundacija je naročila obsežno študijo o mladinski košarki v ZDA in Evropi, zlasti na Balkanu, v dveh regijah, ki sta proizvedli nekatere najboljše košarkarje na svetu.

Medtem ko je študija poudarila edinstvene prednosti košarkarskih sistemov v obeh regijah, je tudi pokazala, da se iz igre izgubljata veselje in ustvarjalnost, so zapisali v izjavi za javnost.

Po podatkih Ameriške akademije za pediatrijo se kar 70 odstotkov otrok do 13. leta starosti odloči za prenehanje ukvarjanja s športom. Zato je fundacija uvedla načrt drznih rešitev za preoblikovanje mladinske košarke, ki bo obenem dostopna, zabavna in osredotočena na otrokov razvoj.

Rezultati študije in podrobnosti bodo na voljo v poročilu, ki ga bodo 21. decembra objavili na spletni strani fundacije. Poročilo sicer temelji na intervjujih z inovatorji v košarki, poglobljenih pogovorih z igralci, trenerji in starši, anketnih odgovorih ter neposrednih izkušnjah v košarkarskih taborih in centrih za trening.

»Košarka je bila od prvega dne mojega življenja moj največji vir veselja. Še danes občutim enako kot takrat, ko sem bil otrok. Ko sem na igrišču in se zabavam, imam občutek, kot da se žoga nasmiha nazaj,« je v izjavi dejal Dončić.

»Želim si, da bi mladi po vsem svetu imeli enake možnosti, da doživijo to veselje. Šport bi moral biti prostor, kjer se otroci varno učijo, rastejo, smejijo, delajo napake in se predvsem zabavajo. Zato s fundacijo sestavljam izjemno ekipo, ki bo usmerjala naše delo,« je še dejal.

Na tekmi na stotine otrok

Dončić bo svojo fundacijo predstavil med tekmo svojih Dallas Mavericks proti Los Angeles Clippers na svetovni dan košarke v dvorani American Airlines Center v Dallasu. Prvo tekmo proti Clippers bo v noči z danes na petek bo zaradi poškodbe pete 25-letni Ljubljančan izpustil. Na njegovo povabilo bo na tekmi sodelovalo 750 otrok iz okolice Dallasa.

Delo fundacije bo usmerjal svetovalni odbor mladinskega športa, ki ga sestavljajo priznani športniki in zagovorniki športa, vključno s sedanjimi in nekdanjimi poklicnimi športniki, uglednimi trenerji ter drugimi strokovnjaki, ki si prizadevajo za pozitivne spremembe v mladinskem športu na svetovni ravni.

V skupini članov odbora so Stephen Curry, Pau Gasol, Igor Kokoškov, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tracy McGrady, Sabrina Ionescu in Bill Duffy.

»Zame je izjemna čast biti del Dončićevega odbora mladinskega športa, saj si prizadevamo za pozitivne spremembe v mladinskem športu. Luka ustvarja trajen vpliv na lokalni in globalni ravni ter pomaga otrokom in družinam v stiski, vse od Dallasa do Slovenije. Tako kot pri moji fundaciji si delimo vrednote za izboljšanje zdravja in dobrega počutja otrok skozi šport in igro,« je ob tem dejal zvezdnik Golden State Warriors Curry.

V letu 2025 in naprej bo fundacija sodelovala z Mednarodno košarkarsko zvezo, ligo NBA, Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS), Jordan Brandom, Gatoradom in drugimi. Dončić bo osebno prispeval več kot 2,4 milijona evrov svoji fundaciji.

»Luka Dončić je več kot le generacijski talent in kapetan svoje reprezentance, je pravi ambasador Slovenije po vsem svetu. S svojo fundacijo širi pozitivne vrednote na igrišču in zunaj njega, uteleša temeljne vrednote košarke ter vrača skupnosti. Zelo smo ponosni, da ga lahko pri teh prizadevanjih podpiramo,« je dejal predsednik KZS Matej Erjavec.