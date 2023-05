Lukašenko spet v javnosti, v vojaški uniformi

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko se je včeraj, ravno na dan, ko so se mediji po svetu začeli intenzivno spraševati, zakaj ga ni bilo na pomembni državni slovesnosti v nedeljo, znova pojavil v javnosti. V Minsku se je, oblečen v vojaško uniformo, srečal s predstavniki beloruske vojske ter z njimi govoril o domnevni sestrelitvi letal in helikopterjev v ruski regiji Brjansk, je poročanje DPA povzel STA.

Lukašenko, ki od začetka ruske invazije na Ukrajino velja za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, je po poročanju beloruske nacionalne televizije pojasnil, da so bila razstreljena štiri ruska letala. »Na to smo morali odgovoriti. Odtlej smo v stanju povišane pripravljenosti,« je izjavil.

Ruski mediji so sicer poročali, da sta bili v soboto v regiji Brjansk, ki leži ob meji z Ukrajino, z raketami razstreljeni dve vojaški letali suhoj in dva helikopterja, pri čemer je umrlo domnevno devet ljudi. Ruske oblasti so sicer doslej potrdile le izgubo enega helikopterja. Ukrajinska vojska je zanikala vsakršno odgovornost za sestrelitve. Po njihovih navedbah je ruska zračna obramba sestrelila lastna letala.

Beloruski predsednik, ki ga številni zahodni mediji označujejo kot zadnjega evropskega diktatorja, se pred tem v javnosti ni pojavil od vojaške parade v Moskvi prejšnji torek, a tudi tam je bil, kot so poročali mediji, videti zelo utrujen, ugibanja o njegovem zdravju pa so se še okrepila, ko ga ni bilo na državni proslavi ob nacionalnem dnevu zastave grba in himne. Niti beloruska televizija v zadnjih dneh ni predvajala nobenih novih posnetkov, na katerih bi bil Lukašenko.