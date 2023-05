Lukašenkova odsotnost še podkrepila ugibanja o njegovem zdravju

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko se včeraj ni pojavil na pomembni državni proslavi ob nacionalnem dnevu zastave grba in himne, kar je samo še podkrepilo ugibanja o morebitnem slabem zdravstvenem stanju zadnjega evropskega diktatorja, kakor ga imenujejo številni mediji. Na prireditvi, na kateri mladi prisežejo zvestobo zastavi nekdanje sovjetske države, je nastopil predsednik vlade Roman Golovčenko, ki je prebral predsednikovo izjavo.

O počutju 68-letnega beloruskega voditelja se sprašujejo že vse od prejšnjega tedna, ko se je sicer udeležil parade ob dnevu zmage v Moskvi, vendar je Rusijo zapustil takoj po dogodku, ne da bi se srečal s predsednikom Vladimirjem Putinom, je poročal BBC. Kot so že takrat ugotavljali mediji, je bil videti utrujen, povito je imel menda desno roko. V domovini so ga v javnosti prav tako nazadnje opazili ob spominski slovesnosti ob dnevu zmage pred dobrim tednom dni, ko je položil cvetje na spomenik v Minsku.

Na proslavi v Moskvi je bil videti utrujen, so že takrat ugotavljali mediji. FOTO: Sputnik/Reuters

Po družbenem omrežju telegram in v opozicijskih medijih se je medtem razširila novica, da je v soboto zvečer obiskal predsedniški zdravstveni center v okolici Minska. Ta informacija sicer ni potrjena, prav tako o zadevi ni dal nobene izjave urad predsednika Lukašenka, ki vodi Belorusijo vse od leta 1994, predvsem z zatiranjem vsakršne opozicije in s trdno podporo Rusije.

Nazadnje je bil razglašen za zmagovalca predsedniških volitev leta 2020. Volitve je opozicija označila za lažne, po državi so takrat vzniknili množični protesti, ki so jih predstavniki policije in varnostnih služb zatrli z nasiljem, aretacijami in dolgoletnimi zapornimi kaznimi. Del opozicije je takrat zapustil državo. Belorusija je tudi prva zaveznica Rusije v njenem napadu na Ukrajino.

V Rusiji so ugibanja o slabem zdravstvenem stanju Lukašenka po poročanju Guardiana pospremili s kratko objavo na spletnem portalu Podjom, kjer so citirali predstavnika spodnjega doma parlamenta Konstantina Zatulina, ki je dejal, da je beloruski predsednik preprosto zbolel in potrebuje počitek.