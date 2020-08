Lukašenkova protikandidatka zapustila nemirno Belorusijo

Svetlana Tihanovksa se je pritožila zoper uradne volilne izide. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters

Medtem ko se nadaljujejo protesti proti na predsedniških volitvah ponovno izvoljenemu beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku , je nemirno državo, kjer se do oblasti kritični pogosto znajdejo za zapahi, zapustila kandidatka opozicije na volitvah, Svetlana Tihanovska . Odpotovala je v Litvo.Spomnimo, 37-letna anglistka je na nedeljskih volitvah kandidirala za predsedniško funkcijo. Za kandidaturo se je odločila po aretaciji svojega moža. Iz Belorusije je odpotovala po tem, ko je včeraj na centralno volilno komisijo vložila pritožbo zoper uradne volilne izide. Po ocenah nekaterih anket je imela Tihanovska podporo približno 70 odstotkov volivcev, navaja STA.Protesti zoper Lukašenka, ki je v nedeljo na v mnogih vidikih spornih volitvah zmagal šestič, po več beloruskih mestih potekajo od nedelje. Vrstijo se spopadi med protestniki in policisti. V nedeljo zvečer je po objavi rezultatov vzporednih volitev policija po navedbah STA pridržala 3000 protestnikov, ranjenih je bilo 50 civilistov in 39 policistov. Doslej je izgubil življenje en protestnik.