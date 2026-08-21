Luksemburg grozi z ukrepi zaradi menjav na N1, ki so se zgodile tudi v Sloveniji

Luksemburška vlada je v četrtek posvarila pred možnostjo sankcij zaradi menjav vodstva v regionalni mreži N1 in drugih medijih skupine United Group, izvedenih še pred odobritvijo prodaje skladu Alpac Capital. Postopek prevzema poleg tega še ni zaključen pred vsemi pristojnimi organi za varstvo konkurence, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Mednarodna investicijska skupina Alpac Capital in telekomunikacijsko-medijska skupina United Group sta konec maja potrdili dogovor o prodaji Adria News Network (ANN). S tem je Alpac Capital prevzel upravljanje medijev iz skupine United Group, kamor spadajo mreža N1 v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji in številni drugi regionalni mediji.

Alpac Capital je prevzel upravljanje medijev, še preden je pristojno luksemburško ministrstvo odobrilo prodajo. Med prvimi potezami novega lastnika so bile menjave vodstva v Srbiji, nato pa še v Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH.

Luksemburško ministrstvo je v izjavi za srbski portal Cenzolovka v četrtek opozorilo, da mora odobriti vsako spremembo »nadzora nad podjetjem iz vrst njegovih delničarjev« in da lahko sprememba brez njegove odobritve privede do »postopka za izrek sankcij«. Kakšne sankcije bi lahko uvedli, niso navedli.

Po prodajni pogodbi morajo transakcijo odobriti tudi organi za varstvo konkurence v Srbiji, Črni gori in BiH. Svet za konkurenco BiH je julija transakcijo v delu, ki se nanaša na N1 BiH in Nova BH, že odobril, poroča portal Avaz.ba. Te odločitve sicer še niso uradno objavili.

Alpac Capital je prevzel upravljanje medijev iz skupine United Group, kamor spadajo mreža N1 v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji in številni drugi regionalni mediji. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

V Črni gori postopek v državni agenciji za varstvo konkurence po junijskih informacijah še poteka. Izvedba dela posla je v tej državi sicer naletela na še eno oviro, saj je tamkajšnje gospodarsko sodišče zaradi spora z manjšinskimi delničarji z začasnim ukrepom ustavilo spremembe, ki bi omogočile prenos večinskega deleža United Medie v Televiziji Vijesti.

O odločitvi in poteku obravnave pred srbsko komisijo za varstvo konkurence javnost ni bila obveščena, navaja Cenzolovka.

V Sloveniji, kjer je za varstvo konkurence pristojna javna agencija za varstvo konkurence (AVK), pa koncentracija ni bila priglašena.