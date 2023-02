Lukšič: Levica je izgubila svoj fokus

V nadaljevanju preberite:

»Kapital zagovarja delitev dobička na podlagi lastnine in rent, medtem ko se je delavsko gibanje vselej zavzemalo za delitev na podlagi dela in zaslug, ki iz tega izhajajo – pokojnin, štipendij in podobno. Ta fokus je leva sredina izgubila,« je dejal dr. Igor Lukšič, politolog in nekdanji predsednik SD. Trenutno kakšnega upanja na vzpon levice, ki bi imela odgovore na probleme sedanjega časa – kot v 20. stoletju, ko je uvajala brezplačno zdravstvo in šolstvo ter pokojnine za vse – ne vidi.

V okviru tega razume tudi padec podpore SD v Sloveniji, saj ocenjuje, da je s svojimi programskimi usmeritvami povsem neprodorna in jo zanima le kadrovanje. »Pričakovali bi, da bi pri vprašanjih plač, plačnega sistema, zdravstva in pokojnin SD imel najbolj dodelane rešitve ali da bi vsaj opozarjal na njihove težave, a jih v tej zgodbi sploh ni zaznati,« je omenil.