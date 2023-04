Lula de Silva in čarobna kitajska očala

V nadaljevanju preberite:

Brazilija se je vrnila v središče sveta, Brazilija gradi prihodnost na trdni skupnosti držav skupine BRICS, Brazilija tudi nasprotuje prevladi dolarja in Mednarodnega monetarnega sklada. Brazilija je proti zahodnemu oboroževanju Ukrajine, ker to preprečuje mirno rešitev. Taki so bili temeljni poudarki obiska brazilskega predsednika Luiza Inácia Lule da Silve na Kitajskem.

Prvi odmevi v Braziliji in v Latinski Ameriki so mešani. Nekateri analitiki so prepričani, da je šel novi brazilski predsednik v svojem tretjem mandatu morda predaleč in je prestopil meje realne politike. Dogovori s Kitajci Braziliji lahko odprejo nove dimenzije, lahko pa tudi politično veliko stanejo Lulo in škodijo novemu brazilskemu odpiranju v svet.