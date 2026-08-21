Lula je glavna ovira ameriški pokoritvi Brazilije

V Braziliji, ki je največja, najbogatejša, tudi najbolj razvita država v Latinski Ameriki, se je ta teden začel neusmiljen boj za zmago na predsedniških volitvah, ki bodo 4. oktobra. Spopadla se bosta nekdanji sindikalist Luis Inácio Lula da Silva, ki ima za seboj že tri predsedniške mandate, in senator Flávio Bolsonaro. Ta ne bo zastopal le desnice, temveč tudi očeta Jairja Bolsonara, ki je v hišnem priporu, ne nazadnje pa tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki si bolj kot vse drugo želi videti Brazilijo pod svojim dežnikom. Uradna Brasília je pred dnevi, prav ob začetku kampanje, objavila bombastično novico o odkritju velikanskih zalog nafte na območju izliva Amazonke. Ta novica je na vseh prvih straneh časnikov imela naslov Svetla prihodnost Brazilije. Sedanja levičarska vlada ...