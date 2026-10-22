Lula proti Bolsonaru in popolni Trumpovi prevladi

Brazilija, največja, najbolj poseljena, najbolj razvita in najbogatejša južnoameriška država bo v nedeljo na drugem krogu predsedniških volitev odločala ne samo o imenu prihodnjega predsednika, temveč tudi o svoji prihodnosti, glavnih smernicah razvoja in stanju duha v Latinski Ameriki. Še zadnja država ameriškega juga bo povedala, ali Donald Trump obvlada prav vse, kar ga zanima in hoče zase, ali bi vendarle ostal še košček napol svobodnega ozemlja. Tako ostrih predvolilnih bitk, kakor se dogajajo zadnje dni, celo vroče dežele Latinske Amerike niso vajene. Toliko teatralnosti ne premorejo niti najboljši gledališki ali kabaretni režiserji, so komentirali pred dnevi, ko sta se protagonista spopadla pred televizijskimi kamerami, ki sta se jim izmikala v prvem krogu volitev v začetku ...