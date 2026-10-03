Lula proti Bolsonaru ml. in njegovemu botru Trumpu

Sto šestdeset milijonov Brazilcev, ki imajo volilno pravico, bo jutri odločalo o tem, ali bo Donald Trump v celoti prevzel vodenje Južne Amerike ali pa bo dosedanji predsednik Lula z mehiško predsednico Claudio Scheinbaum vendarle poskrbel za vsaj malo ravnotežja. Trump oznanja, da skrbno in od blizu spremlja dogajanje v Braziliji, analitiki pa se sprašujejo, koliko je morda že posegel vanje. Pričakovati je drugi krog, ki bo 25. oktobra. Brazilija je največja, najbolj poseljena in najbogatejša država v Latinski Ameriki, samo zvezna država São Paolo je gospodarsko močnejša od Argentine, Peruja in drugih, pravzaprav od vseh razen Mehike. Brazilija ima tudi Amazonijo, ki velja za pljuča sveta. Boj za oblast bo tokrat še bolj surov kot kdaj prej tudi zato, ker ne gre samo za spopad dveh ...