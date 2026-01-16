Macron: Da bi ostali svobodni, se nas morajo bati

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek v novoletnem nagovoru francoski vojski spregovoril o geopolitičnih napetostih in napovedal velik dvig vojaških izdatkov, poroča Euronews.

Leto 2026 bo »leto izzivov« za nacionalno obrambo, je Macron v četrtek na letalski bazi Istres na jugu Francije povedal oboroženim silam.

Macron je geopolitično situacijo v luči groženj predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo zavojeval Grenlandijo, ocenil kot »strateško občutljivo glede na naraščajoči geopolitični pomen arktične regije«. »Pripravljeni smo,« je izjavil Macron in dodal, da »desetletje francoskega oboroževanja rojeva sadove«.

Obljubil je krepitev francoske vojaške prisotnost na Grenlandiji. V Nuuku je sicer že nameščenih 15 francoskih vojakov, kontingent pa bo »v prihodnjih dneh okrepljen s kopenskimi, zračnimi in pomorskimi sredstvi«.

»Da bi ostali svobodni, se nas morajo bati, in da bi se nas bali, moramo biti močni. Da bi bili močni v tem brutalnem svetu, moramo delovati hitreje in močneje,« je vojski pojasnil Macron in obljubil, da bo znatno povečal financiranje vojske. Omenil je povečanje financiranja za 36 milijard evrov v obdobju do leta 2030, vključno s 3,5 milijarde evrov že leta 2026.

Tri strateške prednostne naloge Francije so po Macronovem mnenju povečanje zalog streliva, krepitev operativne pripravljenosti in varovanje francoske suverenosti.

Vendar je francoski predsednik priznal tudi pomanjkljivosti na nekaterih področjih, zlasti vojaških brezpilotnih letalnikov. »Zaostajamo,« je priznal in opozoril, da je Francija »v dosegu izstrelkov iz Rusije«.

Napovedal je tudi program rekrutiranja mladih, s katerim želijo do leta 2035 v francosko vojsko privabiti 42.500 novih ljudi.