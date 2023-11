Macron pozval Izrael, naj preneha z ubijanjem otrok v Gazi

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v intervjuju dejal, da mora Izrael prenehati z ubijanjem dojenčkov in žensk v Gazi. Dodal je, da ni nobenega opravičila za bombardiranje in da bi premirje med sprtima stranema koristilo tudi Izraelu. Macron je Izraelu priznal pravico, da se brani, a državo pozval, naj ustavi napade v Gazi. Je pa jasno poudaril, da Francija obsoja teroristične akcije Hamasa.

Na vprašanje, ali želi, da se njegovim pozivom k prekinitvi ognja pridružijo tudi drugi voditelji, med drugim ZDA in Velike Britanije, je francoski predsednik odgovoril: »Upam, da se bodo.«

Iz Izraela so medtem sporočili, da napadajo vojaške cilje v skladu z mednarodnim pravom ter sprejemajo ukrepe za zmanjšanje civilnih žrtev. Med temi so izpostavili izdajanje opozoril pred začetkom napadov ter pozivanje ljudi, naj se evakuirajo.

Macron je po poročanju BBC dan po konferenci v Parizu, na kateri so govorili o vojni v Gazi, dejal, da »ni druge rešitve kot humanitarni premor, nato pa prehod na premirje, ki bo omogočilo, da zaščitimo civiliste. Ti nimajo nič skupnega s teroristi.« Nobene legitimnosti ni v ubijanju žensk in otrok, je še dejal francoski predsednik. Izrael je v intervjuju pozval, naj preneha s tem. Poudaril pa je, da presojanje, ali je Izrael kršil mednarodno pravo, ni njegova naloga.

WHO opozorila na katastrofalne razmere v Gazi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razmere na območju Gaze označila za katastrofalne. »V povprečju v Gazi vsakih deset minut umre otrok,« je v petek v Varnostnem svetu ZN povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Opozoril je, da je zdravstveni sistem v Gazi na kolenih, poročajo tuje tiskovne agencije. »Nikjer ni varno in nihče ni varen,« je dejal Tedros. Povedal je še, da polovica od 36 bolnišnic na območju Gaze ne deluje več. »Razmere na terenu je nemogoče opisati: bolnišnični hodniki so polni ranjencev, bolnikov in umirajočih, mrtvašnice so prepolne, operacije brez anestezije, več deset tisoč ljudi se zateka v bolnišnice,« je dejal. Pojasnil je še, da je bilo v zadnjem mesecu več kot 250 napadov na bolnišnice na območju Gaze in več kot 25 v Izraelu.

Otroci na mejnem prehodu Rafa. FOTO: Said Khatib/Afp

Ob tem je Tedros pozval k zagotovitvi oskrbe z zdravili, medicinsko opremo in gorivom za bolnišnične generatorje. Zavzel se je tudi za večjo dobavo humanitarne pomoči, ki v Gazo prihaja prek mejnega prehoda Rafa z Egiptom, ter ponovil večkratne pozive predstavnikov ZN k prekinitvi ognja na območju.

Od napadov palestinskega skrajnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra Izrael dovoli le omejeno dostavo pomoči na območje Gaze. Omejena je tudi dobava hrane, vode in goriva.

Vodja palestinskega Rdečega polmeseca Marvan Džilani je prek video povezave na srečanju VS ZN povedal, da bi pomanjkanje goriva na območju Gaze zaradi izraelske blokade lahko terjalo še veliko življenj. »Trenutno je zelo realna nevarnost, da bomo izgubili vse bolnike v enotah intenzivne nege in otroke v inkubatorjih,« je opozoril.

Varnostni svet se še ni uspel dogovoriti o skupnem stališču glede vojne v Gazi, med drugim zaradi veta ZDA, Kitajske in Rusije. Trenutno v zakulisju potekajo pogajanja o novem osnutku vseh desetih nestalnih članic VS ZN. Generalni direktor WHO je v VS ZN pozval tudi k reformi tega organa svetovne organizacije. »Že dolgo sem prepričan, da Varnostni svet ne izpolnjuje več vloge, zaradi katere je bil ustanovljen, ohranjanja miru in varnosti v svetu,« je poudaril Tedros.