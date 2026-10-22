Macron jezno nad tuje voditelje, ki izkoriščajo nemire v Franciji

Med obiskom Katarja je francoski predsednik Emmanuel Macron kritiziral tuje voditelje, ki po njegovih besedah pred volitvami nabirajo politične točke na račun Francije. Njihove izjave o nedavnih nemirih je označil za nesprejemljive in celo neumne. Čeprav ni neposredno imenoval ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, so bile njegove besede očitno namenjene tudi njima, navaja Euronews.

Konec tedna so po Franciji potekali protesti, ki so jih organizirali sindikati, gibanje rumenih jopičev in študenti. Številni protestniki so demonstrirali mirno, vendar so proteste zasenčili ropanje, spopadi s policijo in nasilje.

Macron je zavrnil navedbe, da je k dogodkom prispevalo tuje vmešavanje, opozoril pa je na poznejše manipulacije z informacijami. Kritiziral je voditelje, ki so širili lažne posnetke, ustvarjene z umetno inteligenco, in trdili, da so Francijo preplavile množice migrantov in islamistov.

Trump je v ponedeljek Francijo opisal kot državo, ki jo oblegajo, plenijo in zažigajo migranti, džihadisti in komunisti. Nemire je uporabil kot opozorilo pred posledicami morebitne zmage demokratov na prihajajočih vmesnih volitvah v ZDA. S tem je proteste povezal s svojimi trditvami o nevarnostih priseljevanja in domnevnem zatonu zahodne civilizacije.

Macron je poudaril, da se Francija že spopada z notranjimi težavami in da jih tuji voditelji ne bi smeli še zaostrovati. »V takšnih trenutkih vidimo, kdo ima Francijo rad in kdo je nima,« je dejal.

Pred novimi protesti zaostrujejo varnostne ukrepe

Macron je napovedal, da se bo v četrtek sestal z ministri in predstavniki obveščevalnih služb, ki mu bodo podrobno predstavili dogajanje 17. oktobra. Francoska vlada je že priznala, da je tistega dne izgubila nadzor nad razmerami.

Vlada je v ponedeljek predstavila ukrepe za preprečevanje novih izgredov, med njimi policijsko uro in omejitve množičnih zbiranj. Ukrepi bodo veljali tudi pred novimi protesti, napovedanimi za 24. oktober. Macron je zagotovil, da bodo oblasti preprečile poskuse povzročanja nereda v mestnih središčih.

Ob tem je poudaril pomen dialoga s sindikati in političnimi akterji ter pozval vse strani, naj prevzamejo odgovornost. Zavzel se je tudi za stališče proti opravičevanju nasilja. »V demokraciji nič ne opravičuje nasilja,« je dejal.

Macron je na tritedenskem obisku zalivske regije, v okviru katerega želi zagotoviti francosko oskrbo z energenti. Obisk poteka v času visoke draginje, ki je dodatno zaostrila nezadovoljstvo v državi.

V torek je sporočil, da so Združeni arabski emirati in Bahrajn obljubili dodatnih skupno 200.000 ton dizelskega goriva na mesec za Francijo.