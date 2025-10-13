  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Macron poskuša z novo vladno ekipo preprečiti zdrs v globljo politično krizo

    Francija je v politični krizi vse od lanskih parlamentarnih volitev, ki jih je Emmanuel Macron sklical predčasno in na njih želel utrditi svoj položaj.
    Vlada mora do torka predstaviti predlog proračuna za prihodnje leto. FOTO: Thomas Samson via Reuters
    Galerija
    Vlada mora do torka predstaviti predlog proračuna za prihodnje leto. FOTO: Thomas Samson via Reuters
    STA
    13. 10. 2025 | 07:47
    13. 10. 2025 | 08:49
    2:58
    A+A-

    Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo po več dneh prizadevanj, da bi državo obranil pred zdrsom globlje v politično krizo, razkril novo vladno ekipo premiera Sebastiena Lecornuja. Gre za mešanico novih in starih imen na ministrskih položajih, po besedah predsednika vlade bo njihova prva naloga do konca leta zagotoviti nov proračun.

    Potem ko ga je Macron v začetku septembra imenoval za premiera, je Lecornu prejšnjo nedeljo predstavil svojo prvo vladno ekipo, le dan pozneje pa zaradi kritik na račun izbire ministrov odstopil.

    Po dodatnih pogajanjih ga je nato predsednik države v petek znova imenoval, nasprotniki pa so znova napovedali, da bodo vlado v razdeljenem parlamentu ob prvi priložnosti odstranili s položaja.

    Lecornu, nekdanji obrambni minister, je zagotovil, da bo ta vključevala tako tehnokrate kot politike. Precej položajev sicer ostaja v rokah dosedanjih ministrov.

    Zunanji minister ostaja Jean-Noël Barrot, dosedanja ministrica za delo Catherine Vautrin pa prevzema obrambni resor. Roland Lescure, ki velja za zvestega Macronu, bo novi gospodarski minister in se bo ukvarjal z glavno nalogo vlade – sprejetjem proračuna za prihodnje leto.

    Notranje ministrstvo prevzema vodja pariške policije Laurent Nunez, ki bo nasledil Bruna Retailleauja, čigar desni Republikanci nočejo biti del Lecornujeve vlade.

    Nekdanja direktorica Svetovnega sklada za naravo (WWF) v Franciji Monique Barbut bo vodila ministrstvo za okoljski prehod.

    Emmanuel Macron in Sebastien Lecornu FOTO: Christophe Simon/AFP
    Emmanuel Macron in Sebastien Lecornu FOTO: Christophe Simon/AFP

    Predlog proračuna do torka

    Na položaju pravosodnega ministra ostaja Gerald Darmanin, prav tako bo še naprej na čelu kulturnega resorja Rachida Dati, ki jo prihodnje leto čaka sojenje zaradi očitkov o korupciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Imenovana je bila vlada z misijo, ki mora Franciji do konca leta priskrbeti proračun,« je na omrežju X v nedeljo zapisal Lecornu.

    Vlada mora do torka predstaviti predlog proračuna za prihodnje leto, s čimer daje parlamentu ustavno zagotovljenih 70 dni za preučitev predloga še pred koncem leta.

    A v parlamentu jo čaka težek boj za preživetje, potem ko sta zaradi predvidenih finančnih rezov že padla dva Lecornujeva predhodnika.

    Francija je v politični krizi vse od lanskih parlamentarnih volitev, ki jih je Macron sklical predčasno in na njih želel utrditi svoj položaj. Namesto tega so mu te prinesle na tri bloke razdeljen parlament in okrepitev skrajne desnice.

    Več iz teme

    FrancijaEmmanuel Macronpolitična krizaSebastien Lecornu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

