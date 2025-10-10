Macron s sestankom do hitrejšega političnega izhoda

Emmanuel Macron je sklical vodje več političnih strank v svojo pisarno, da bi od njih zahteval, naj pokažejo kolektivno odgovornost, saj si prizadeva imenovati novega predsednika vlade v času poglabljajoče se politične krize, piše The Guardian.

Povabljene so bile vse politične stranke, razen skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen, največje opozicijske stranke, ter leve La France Insoumise Jeana-Luca Mélenchona.

Macron, ki se je kot centrist prvič predsedniško funkcijo zavihtel leta 2017, se zdaj sooča z najhujšo notranjo politično krizo doslej. V ponedeljek je odstopil predsednik vlade, Sébastien Lecornu, Macronov zaveznik, le 14 ur po imenovanju nove vlade. Opozicijske stranke so ga močno kritizirale, ker ni želel širiti vlade in vključiti različnih političnih skupin ter stališč, ki bi ustrezala sestavi parlamenta.

Sestanek je potekal v predsedniški palači v upanju, da bo danes do polnoči Macron lahko že imenoval novega predsednika vlade. Povabila so bila poslana ob 2. uri zjutraj, kar nakazuje na hitenje pri reševanju politične krize, ki se zdi skoraj nerešljiva.

Jordan Bardella, predsednik Nacionalne fronte, ki je odklonila podporo novi vladi, je dejal, da za stranko izostanek od sestanka pomeni veliko čast, ter dodal: »Naša stranka ni na prodaj.« Mélenchon je med tem trdil, da bi edino Macronov odstop in predčasne predsedniške volitve Franciji prinesle stabilnost.

Večine nima nobeden izmed političnih blokov

Parlament je razdeljen na tri glavne politične bloke: levega, skrajno desnega in sredinskega, pri čemer nobeden izmed njih nima jasne večine. V naslednjih tednih bo treba sprejeti proračun za prihodnje leto, čeprav politične stranke še vedno nasprotujejo ena drugi in vladne stabilnosti že tedne ni.

Macron je tako prisiljen poiskati svojega šestega predsednika vlade v manj kot dveh letih. Predsednik bo moral najti osebo, ki bo sposobna doseči kompromis med zelo različnimi političnimi strankami, da bi proračun uspel peljati skozi razdrobljeni parlament.

Predstavniki političnih strank ob prihodu na današnji sestanek. FOTO:Stephanie Lecocq/Reuters

Lecornu je sicer dejal, da bi lahko že v ponedeljek predstavil prenovljen osnutek proračuna za leto 2026, pri čemer je rok za sprejetje zakona v parlamentu konec leta.

Nov predsednik vlade domnevno imenovan še to noč

Macron je obljubil, da bo do današnje noči imenoval novega predsednika vlade, ta pa bo moral do konca tedna oblikovati novo vlado, da bi usklajena prirava proračuna potekala po načrtih.

Guverner francoske centralne banke François Villeroy de Galhau je napovedal, da bo politična negotovost vplivala na poslovno in potrošniško zaupanje ter gospodarsko rast. »Negotovost je največji sovražnik rasti,« je povedal za RTL radio.