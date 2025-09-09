  • Delo d.o.o.
    Svet

    Macron za novega premiera imenoval obrambnega ministra Sébastiena Lecornuja

    Nasledil bo Françoisa Bayrouja, ki je bil prisiljen odstopiti po glasovanju o proračunu v nacionalni skupščini.
    Sébastien Lecornu. FOTO: Thomas Samson/AFP
    Sébastien Lecornu. FOTO: Thomas Samson/AFP
    STA
    9. 9. 2025 | 20:14
    9. 9. 2025 | 20:22
    1:25
    Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega premiera imenoval dosedanjega obrambnega ministra Sébastiena Lecornuja, je nocoj sporočila Elizejska palača. Na položaju bo nasledil Francoisa Bayrouja, ki je danes odstopil, potem ko parlament v ponedeljek ni podprl zaupnice njegovi vladi.

    image_alt
    Macron se bo moral bolj ukvarjati z lastnim preživetjem kakor z Ukrajino

    Elizejska palača je po ponedeljkovem glasovanju sporočila, da bo Macron v naslednjih dneh imenoval novega premiera, že petega v manj kot dveh letih.

    Bayrou se je za glasovanje o zaupnici odločil po mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo.

    V nagovoru poslancem pred glasovanjem je izpostavil zaskrbljujoče stanje na področju javnih financ in zagovarjal napovedi drastičnih proračunskih rezov, ki bi znašali skoraj 44 milijard evrov. Večine poslancev ni prepričal – podporo so mu v parlamentu, razdeljenem na tri politične bloke, odrekli tako na levici kot skrajni desnici.

    image_alt
    V Franciji že omenjajo imena morebitnih kandidatov za premiera

    Več sledi.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Francija

    V ponedeljek pada vlada, potem vse v megli

    Ko je predsednik Macron prejšnji teden sklical sejo parlamenta, je bilo v zraku upanje, da se bo vendarle še mogoče pogoditi z Nacionalnim zborom.
    Tone Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kritike Evropske unije

    »Evropa mora povečati vojaško moč ali pa bo postala plen svetovnih velesil«

    General Thierry Burkhard, ki je na čelu francoske vojske od leta 2021, pravi, da je realna vojaška moč zdaj pomembnejša od mehke moči.
    29. 8. 2025 | 12:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Emmanuel Macron, priljubljena tarča Mattea Salvinija

    Izjave predsednika skrajno desne Lige zanetile še en diplomatski spor med Franciji in Italijo.
    Gašper Završnik 26. 8. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odmevna odločitev

    Macronova napoved priznanja Palestine požela odobravanje in kritike

    Francozova odločitev je za ameriškega predsednika Trumpa »brez teže«.
    Jure Kosec 25. 7. 2025 | 17:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osnovna šola

    Prvi teden RAP na šolah: otroci zmedeni, ravnatelji obljubljajo umiritev razmer

    Prvi teden so bili otroci po nekaterih šolah zbegani, ker niso vedeli, na katere dejavnosti morajo, šole pa zaradi razširjenega programa prilagajajo urnike.
    Špela Kuralt 8. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl je Andrej Marinc

    V 95. letu starosti je umrl nekdanji predsednik slovenskega izvršnega sveta.
    Ali Žerdin 8. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    FrancijaEmmanuel Macronodstoppremier

    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več

