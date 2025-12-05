Macron: »ZDA bi lahko izdale Ukrajino.« EU v paniki išče denar za Kijev

Medtem ko Kijevu hitro zmanjkuje denarja, v Washingtonu pa nastaja mirovni načrt, ki naj bi bil po mnenju več evropskih prestolnic preveč naklonjen Moskvi, je nemir med evropske voditelje vnesla še objava pogovora med evropskimi voditelji.

Nemški Der Spiegel je objavil vsebino ponedeljkovega pogovora, v katerem naj bi ti izrazili resne dvome o ameriškem pristopu k mirovnim pogajanjem o Ukrajini, poroča Guardian.

Po poročanju revije je francoski predsednik Emmanuel Macron ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu dejal, da »obstaja možnost, da bodo ZDA izdale Ukrajino glede ozemlja, brez jasnosti o varnostnih jamstvih«. Trenutno fazo pogajanj je opisal kot »veliko nevarnost« za ukrajinskega predsednika.

Nemški kancler Friedrich Merz je menda opozoril, da mora biti Zelenski »zelo previden«, pri tem pa dodal: »Z vami in z nami se igrajo igre« – po oceni revije gre za namig na misijo posebnega odposlanca Donalda Trumpa, Steva Witkoffa, in Trumpovega zeta Jareda Kushnerja, ki sta obiskala Moskvo.

Ne smemo pustiti Volodimirja samega s temi fanti

Skrbi so menda izrazili tudi drugi voditelji. Finski predsednik Alexander Stubb je menda opozoril: »Ne smemo pustiti Ukrajine in Volodimirja samih s temi fanti.« Tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte, ki je sicer javno zelo naklonjen Trumpu, je menda dejal, da se strinja, da »moramo zaščititi Volodimirja«.

Der Spiegel navaja, da je več udeležencev klica potrdilo, da je ta res potekal, dva pa sta menda potrdila, da so citati točni. Urad Zelenskega, Merzev kabinet in Ruttejeva pisarna komentarjev niso želeli podati, Elizejska palača pa je citate, pripisane Macronu, izpodbijala.

Finski predsednik Alexander Stubb je menda opozoril: »Ne smemo pustiti Ukrajine in Volodimirja samih s temi fanti.« FOTO: Reuters

Vzporedno z nezaupanjem do ameriških pobud Evropsko unijo skrbi, da bo Ukrajini prihodnje leto primanjkovalo več deset milijard evrov, potrebnih za delovanje države in financiranje vojne. Če Evropa ne najde rešitve, bo njena kredibilnost v Kijevu in širše močno načeta.

V Bruslju so zato za danes sklicali izredno srečanje. Kancler Merz, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in belgijski premier Bart De Wever bodo na delovni večerji poskušali rešiti prihodnji mehanizem financiranja Ukrajine.

Von der Leynova je, kot je znano, članicam predstavila dva ključna predloga, skupno zadolževanje EU, kar zahteva soglasje vseh 27 članic ter veliko posojilo, zavarovano z zamrznjenimi ruskimi sredstvi, ki bi ga Ukrajina dolgoročno povrnila iz morebitnih ruskih reparacij.

EU želi zbrati približno 90 milijard evrov, kar predstavlja dve tretjini ukrajinskih potreb za leti 2026 in 2027. Po besedah von der Leynove bi to Ukrajini omogočilo, da pogajanja vodi »iz pozicije moči«.

Belgija: Pravljica je, da bo Rusija to vojno izgubila

Največji odpor prihaja iz Belgije, kjer je prek Euroclearja shranjenih približno dve tretjini od 290 milijard evrov ruskih zamrznjenih sredstev. Belgijski premier Bart De Wever ostro zavrača uporabo teh sredstev kot zavarovanje.

»Lepa ideja, ukrasti slabemu fantu in dati dobremu. Toda kraja zamrznjenih sredstev druge države se nikoli ni zgodila,« je dejal v Bruslju ta teden in dodal: »Tudi med drugo svetovno vojno nismo konfiscirali nemškega denarja.«

Najbolj odmeven pa je njegov pesimistični komentar o poteku vojne: »Pravljica, popolna iluzija je misliti, da bo Rusija to vojno izgubila.« Dodal je, da je Moskva Belgijo opozorila, da bo v primeru posega po sredstvih »čutila posledice – jaz osebno – za vedno«.

Finski predsednik Alexander Stubb je menda opozoril: »Ne smemo pustiti Ukrajine in Volodimirja samih s temi fanti.« FOTO: Reuters

Merz: Odločamo se o evropski neodvisnosti

V mnenjskem besedilu za Frankfurter Allgemeine Zeitung je Merz svoje kolege opozoril, da poteka boj za strateško prihodnost Evrope: od tega, ali bo celina sposobna samostojno zaščititi svoje interese, do tega, ali bo Rusiji poslala jasen signal.

Opozoril je, da je »imperialistična Rusija« pripravljena širiti vpliv in »se vojaško pripravlja na konflikt z Zahodom«, zato je nujno, da EU »pošlje nedvoumen signal Moskvi« tudi z uporabo zamrznjenih sredstev.

Evropejci, je zapisal, morajo »odločati in oblikovati, kaj se dogaja na naši celini«, saj je to »vprašanje evropske samostojnosti«.

»Kar se odločimo zdaj, bo določilo prihodnost Evrope,« je še dodal.