Macronove težave z »ženskim« vprašanjem

Se politika zavestno odloči za jajce, ki bi lahko bilo gnilo, ali ker je tako etično izčrpana? V novi francoski vladi Jeana Castexa, dodobra postavljeni na desno, sta vsaj dve imeni, ki močno razdvajata Francoze in zaradi katerih si je predsednik Emmanuel Macron nakopal še dodatne nasprotnike, posebno med progresivnimi aktivisti in številnimi juristi.



Nemalo polemike sproža imenovanje 37-letnega Géralda Darmanina, sicer župana Tourcoinga, za notranjega ministra. Že takoj po ponedeljkovem imenovanju nove vlade so začeli nanj streljati puščice iz feminističnih krogov, češ da mora odstopiti, saj je osumljen posilstva, hkrati pa tviti iz let 2012 in 2013, ko je bil poslanec konservativne stranke UMP, predhodnice Republikancev, razgaljajo, koliko se je spotikal ob poroke med istospolnimi. Je pod pretvezo družbenega razvoja treba sprejeti istospolne poroke in dovoliti istospolnim parom, da posvojijo otroke? je tvitnil takrat in homofobno jezil dobršen del Francozov, ki tega niso pozabili.

Akcije feminizma

Kakih dvajset feministk je zato ob torkovi primopredaji poslov protestiralo pred notranjim ministrstvom, označevalo Darmanina za posiljevalca in ga pozivalo k odstopu. Nekatere akcije so izpeljali še drugje, v bližini Elizejske palače ali pred cerkvijo Madeleine, tudi s sporočili, kako pod Republiko, naprej! »napreduje kultura posilstva«. Vznemirjanja je ogromno prav tako na spletu, kjer so zagnali peticijo, v kateri se podpisniki zavzemajo za vlado, ki ne promovira ne rasizma, ne posilstva, ne fobij pred LGBTIQA. Kako je mogoče, da se je Darmanin znašel v posadki Jeana Castexa, se sprašujejo neredki: kako da predsednik Emmanuel Macron vleče tako nespametne ali kakor da zanalašč provokativne poteze? Za Elizej preiskava zaradi posilstva, kakor je brati, ni »ovira«, tudi novi uradni govorec vlade Gabriel Attal je opozoril na »načelo domneve nedolžnosti«.



Darmanin se je v črni kroniki znašel januarja pred dvema letoma zaradi domnevnega posilstva 2009. Potem ko se je po preiskavi avgusta istega leta pokazalo, da nadaljnji postopek ni potreben, se je domnevna žrtev pritožila. Čeravno je zamudila rok, je kasacijsko sodišče novembra lani zapovedalo, da je treba preučiti, ali je bila zaustavitev primera utemeljena, junija letos pa je prizivno sodišče v Parizu odredilo novo preiskavo zaradi suma posilstva, spolnega nadlegovanja in zlorabe zaupanja. Darmanina bremeni še en primer, ker je neki domačinki iz Tourcoinga na severu države menda pomagal do stanovanja in službe v zameno za seks. Preiskava je bila ustavljena spomladi 2018, potem ko niso ugotovili, da se pritožnica ni strinjala s spolnimi odnosi, pa tudi njemu niso dokazali, da bi bil nasilen.

Še več spornosti in nespodobnosti

Podobno vznemirja imenovanje 59-letnega, najbolj znanega francoskega odvetnika Érica Dupond-Morettija za čelo ministrstva za pravosodje, ki je na račun gibanja #jaztudi izjavil že marsikatero pikro in je znan po razvpitem razdvajanju javnosti, v kateri se silno rad pojavlja. Med njegovimi strankami so od nekdanjih francoskih ministrov do maroškega kralja, zagovarjal je tudi korziške nacionaliste pa teroriste ...​



Zaupati notranji resor in torej tudi policijo človeku, ki ga preiskujejo zaradi posilstva, pravosodje pa kazenskemu odvetniku, ki je ljubitelj koride, sokolarstva in mu oponašajo antifeminizem, je za mnoge kritike macronizma nedoumljivo. Obe področji da sta prepomembni in tudi problematika žrtev spolnega nasilja je preobčutljiva, da bi se smeli posmehovati s tako spornim imenovanjem. Sploh ker je predsednik Macron ob nastopu mandata obljubljal zgledno republiko enakih možnosti za vse. A če je doslej še kazal določeno nevtralnost glede (ne)enakosti spolov, je zdaj nazadovanje menda očitno: vlada Jeana Castexa je jasno antifeministična, med drugim opozarja znana aktivistka Caroline De Haas.



Posledično je pričakovati veliko nemira med nevladniki, kajti v Franciji je seksizem, kot ​izpostavljajo statistiko v Le Mondu, hud problem: obsojenih je samo odstotek posiljevalcev, 76 odstotkov vloženih prijav posilstva nima nadaljevanja, kar 82 odstotkov žrtev, ki so se odločile zanjo, pa ob tem ni poželo odobravanja.