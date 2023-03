Macronovi načrti za prihodnost

Predsednika Emmanuela Macrona nič kaj ne marajo v Savines-le-Lacu v Visokih Alpah. Danes se je odpravil k tamkajšnjemu umetnemu jezeru Serre-Ponçon, da bi predstavil vladne eko načrte z vodo, kajti letos je pričakovati še hujšo sušo kot lani. A domačini so ga izžvižgali že ob prihodu, zaskrbljeni, da bo podobno kot s pokojninami ravnal z vodnimi viri.

Predsednik, ki zadnje mesece jezi javnost s pokojninsko reformo, želi preusmeriti pozornost na druge teme. Z ekologijo upa, da bo pomiril vsaj mlade. Toda nedavni izgredi v Sainte-Soline na zahodu države kažejo, da radikalni aktivisti mislijo resno, ko nasprotujejo vodnim zajetjem, namenjenim industrijskemu kmetovanju po starem. Odločni so tudi sindikati: za 6. april so že napovedali vnovične proteste in stavko.