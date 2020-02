Madrid in Barcelona se pogovarjata  

Zaplet ni neizogiben

Dialog je vedno dober znak, tudi današnje srečanje med španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom in katalonskim kolegom je znamenje, da bi se odnosi med Madridom in Barcelono vendarle lahko spremenili. Vsaj simbolno je bil sestanek, ki se je začel točno opoldne ter končal uro in pol pozneje, poveden, čeprav je odprto še malone vse in je Torra morda v odhajanju; kajti že kmalu naj bi bile v Kataloniji predčasne volitve. A Sánchez je predlagal, da bi »se v okviru bilateralnega odbora ministrov in s ciljem ponovno splesti vezi začeli pogovarjati že v februarju«.Voditelja sta po več ko letu dni za skupno mizo sedla v Barceloni, najbrž z zavedanjem, da v resnici potrebujeta drug drugega in da si to tudi dolgujeta, sploh očiten pa je dolg državljanom. Španski socialist je pred časom namreč obljubil, da bo v zahvalo, ker ga je pri ustoličenju na čelo manjšinske vlade podprla independentistična Republikanska levica Katalonije (ERC), pristal na pogajanja z vladajočo katalonsko politiko. In zato je kot predsednik španske vlade prvič po več kot desetih letih prestopil prag Palau de la generalitat; nazadnje je to storil, prav tako socialist.Torra sicer prihaja iz ERC konkurenčne stranke, iz Skupaj za Katalonijo (JxCat)kjer vztrajajo pri radikalnem reševanju katalonske krize – pri udejanjanju pravice do samoodločbe, koncu represije in amnestiji –, in se tačas sooča s številnimi notranjimi problemi. Pred nedavnim je zato napovedal, da bo takoj po sprejetju proračuna za 2020 razpisal predčasne volitve; kar lahko pomeni, da so njegovi predsedniški dnevi šteti, poslanski pa so mu bili tako in tako odšteti že pred časom, ko so mu zaradi nespoštovanja odločbe španske volilne komisije, da mora med volilno kampanjo s pročelja vladne palače umakniti independentistične simbole, odvzeli pozicijo regionalnega parlamentarca.Medtem ko je v Kataloniji kemija med ERC in JxCat že vse od odcepitvene polomije oktobra 2017 slaba, polna zamer in hkrati zelo tekmovalna, so ERC in španski socialisti sklenili politični dogovor o podpori, kar bi Sánchezu zagotovilo manj zapleteno manjšinsko vladanje in po katerem naj bi imeli zadnjo besedo katalonski volivci: na koncu naj bi na posebnem glasovanju potrdili ali ovrgli izkupiček pogajanj med obema stranema. Vse to je slišati lepo in prav, čeprav zaplet ni neizogiben: v ERC resda modro in spravljivo zagovarjajo dialog, a že vse od ustanovitve pred skoraj stotimi leti se zavzemajo tudi za neodvisno katalonsko republiko, medtem kot so v Madridu jasni, da naj bi Katalonci resda glasovali o sporazumu, a takem, katerega cilj je rešitev katalonske krize, ne pa odcepitev Katalonije od Španije.Čeravno špansko sodstvo naprej vztraja pri kaznim nekdanjim katalonskim politikom, ki so jeseni 2017 prebegli na tuje, je trojica v eksilu, maja lani izvoljena v evropski parlament, končno lahko dvignila potrebne akreditacije: najprej sta to v Bruslju storila nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont in nekdanji zdravstveni minister, ki sicer živita v Belgiji, v sredo pa še nekdanja ministrica za izobraževanje Clara Ponsatí, ki stanuje in dela na Škotskem. Španske oblasti so sicer zahtevale od Združenega kraljestva, naj ji ne dovoli zapustiti Otoka, z britanskim izstopom iz EU pa je evropski parlament pet izpraznjenih sedežev podelil Španiji, enega je dobila Ponsatíjeva. Kot evropska poslanka uživa imuniteto, čeravno so po pisanju Katalonske tiskovne agencije španske sodne oblasti že pozvale evropski parlament, češ, da evroposlanke ni mogoče ščititi na ozemlju, ki ni več del EU. Okrog dvesto javnih osebnosti, med njimi je tudi, medtem javno poziva, da je treba zaprtim katalonskim voditeljem podeliti amnestijo in da mora priti do pravega dialoga med Barcelono in Madridom.Sánchez je tudi samoohranitveno pragmatično danes ponudil Kataloncem roko in ob tem spravljivo poudaril, da je bilanca zadnjih deset let žalostna, brez zmagovalcev in le s poraženci, zato je nujno zamenjati smer. Predložil je dokument na štirih straneh (Za ponovno vzpostavitev vezi) s poudarki, da je nujno »najti rešitve znotraj zakonitih okvirov in varnosti« ter konstruktivnimi odgovori na 44 zahtev zadnjih treh katalonskih predsednikov.