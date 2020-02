Madrid in Barcelona začela pogovore o katalonskem vprašanju

FOTO: Gabriel Bouys/Afp

FOTO: Gabriel Bouys/Afp

»Ničelni sestanek« brez velikih pričakovanj

Predstavniki španskih in katalonskih oblasti so danes v Madridu začeli pogovore za rešitev katalonske krize. Na prvem srečanju, ki sta se ga udeležila tudi španski premier in katalonski predsednik , sta se strani med drugim dogovorili o nadaljevanju dialoga v obliki mesečnih srečanj, izmenično v Madridu in Barceloni.Po treh urah in pol pogovorov sta strani objavili skupno izjavo, v kateri sta zapisali, da pozitivno ocenjujeta prvo srečanje v okviru dialoga za rešitev katalonske krize. Zapisali sta, da je prvi sestanek postavil temelje nadaljnjega dialoga in se dotaknil nekaterih metodoloških vprašanj, na njem pa so tudi ugotovili, da gre pri katalonski krizi za »politično vprašanje, ki terja politično rešitev«.Pogovori obeh vlad so, kot piše v skupni izjavi, orodje za iskanje te rešitve, zato sta se strani zavezali, da bosta še naprej spodbujali dialog, pogajanja in iskanje dogovora. Med konkretnimi sklepi so to, da bodo pogovori v nadaljevanju potekali mesečno, izmenično v Madridu in Barceloni, ustanovljena bo tudi skupna delovna skupina za iskanje politične rešitve, pri čemer bo kakršenkoli dogovor, dosežen v okviru dialoga, »v okvirih pravne varnosti«.Vzdušje pred začetkom srečanja, ki poteka v španski vladni palači v Madridu, je bilo sproščeno, brez kakršnih koli napetosti, navaja španski časnik El Pais. Med drugim sta se Torra in Sanchez rokovala. Katalonsko delegacijo so sestavljali še katalonski podpredsednikter nekaj ministrov in poslancev. Člani prihajajo iz obeh katalonskih vladnih strank Skupaj za Katalonijo in Katalonska republikanska levica (ERC).Delegacijo španskih oblasti pa so poleg premierja sestavljali še oba podpredsednika vladeinter več ministrov. Prihajajo tako iz vrst socialistov kot skrajno leve stranke Unidas Podemos, ki sestavljata špansko vlado.Dnevnega reda in dolžine srečanja sicer sploh niso določili. Barcelona želi nov referendum o neodvisnosti. Prizadeva pa si tudi za amnestijo za devet nekdanjih katalonskih voditeljev, ki so bili oktobra lani zaradi njihove vloge pri poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije od Španije leta 2017 obsojeni na zaporne kazni od devet do 13 let zapora.Sanchez to zavrača. Pretekli teden je predlagal, da bi začeli z vprašanji, o katerih bodo najlažje dosegli soglasje. Od današnjega prvega srečanja ni imel sicer nihče prav velikih pričakovanj, saj med drugim po sporu med vladnima strankama Katalonijo čakajo predčasne volitve.Torra je srečanje po njegovem zaključku označil za »ničelni sestanek« in po pisanju El Paisa izrazil upanje, da se bodo na naslednjih srečanjih poglobili v možne rešitve. Ocenil je, da so bili pogovori odprti in so pokazali na razlike v izhodiščih obeh strani. Glede zahtev o samoodločbi Kataloncev in amnestiji za nekdanje katalonske voditelje na sestanku ni dobil nobenih odgovorov, je pa izrazil željo, da bi španska vlada pojasnila svojo formulo za rešitev katalonskega konflikta.Glede izražene želje premierja Sancheza, da bi v okviru dialoga razrešili tudi nekatera odprta politična vprašanja, med drugim ravnanje stranke ERC pri nekaterih pomembnih prihajajočih odločitvah v španskem parlamentu, se je Torra zavzel za ločeno obravnavo teh tematik.Vzpostavitev pogajanj med katalonsko in špansko vlado je bil sicer pogoj ERC, da se je januarja vzdržala na glasovanju o imenovanju Sancheza za premierja po novembrskih predčasnih volitvah v Španiji.Današnje srečanje in sproščeno vzdušje na njem je po poročanju El Paisa pomembno predvsem zato, da bi ERC v četrtek omogočila potrditev javnofinančnega okvirja v španskem parlamentu.