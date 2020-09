Madrid ponovno žarišče okužb v Evropi

V 6,6 milijonski Madridski regiji, ki je pomembno prometno vozlišče, je v povprečju že 643 okuženih na 100.000 prebivalcev.



Novi koronavirus se ni »utrudil«, nasprotno, vse bolj razsaja. Potem ko je po vsem svetu, po podatkih ameriške univerze John Hopkins, za covidom-19 zbolelo že 30,08 milijona ljudi in jih je 940.000 umrlo, je sploh Evropa spet poudarjeno protikoronsko pozorna. V 47-milijonski Španiji, denimo, kjer se je doslej okužilo najmanj 626.000 ljudi, okrog 30.400 med njimi usodno, se pripravljajo, da znova sprožijo alarme; kajti samo v četrtek so zabeležili skoraj 12.300 primerov. Najhuje je v Madridu.Vse kaže, da zlasti v Madridski avtonomni skupnosti, ki ji predseduje(Ljudska stranka) in je vnovični epicenter covida-19, virusu niso kos, zato je podpredsednik regionalne vlade(stranka Ciudadanos) v četrtek zaprosil osrednjo vlado za aktivno pomoč, saj ne le da epidemiološka slika ni dobra, ampak se občutno slabša. Kako natančno naj bi se na (za nekatere) »popoln kaos« v Madridu odzvala osrednja vlada socialista Pedra Sáncheza, za zdaj po pisanju El Paísa ni jasno – v zraku je vprašanje, ali bi lahko z razglasitvijo izrednih razmer, lokalno, v avtonomni skupnosti spet zapovedali strogo karanteno, na urniku pa sestanek med Ayusovo in Sánchezom, napovedan za ponedeljek opoldne.​Klic na pomoč je zanimiv obrat v sili, kajti desna regionalna koalicija Ljudske stranke in Ciudadanos (s podporo skrajno desne Vox) je doslej ostro kritizirala nacionalno spopadanje s covidom-19, sploh od marca do junija, ko so veljale izredne razmere in je bila vsa država v karanteni. Toda odkar so se Španci vrnili v novo normalnost, je zdravstvena kriza spet predvsem v pristojnosti regij ... Medtem ko je ping-pong med njimi (recimo še katalonsko vlado) in špansko vlad tudi del političnega kazanja mišic, se zdravstvene razmere vidno slabšajo. V 6,6 milijonski Madridski regiji, ki je pomembno prometno vozlišče, je v povprečju že 643 okuženih na 100.000 prebivalcev, v južnem okrožju Vallecas pa kar 1240. Ali še drugače: tretjino novih okužb in smrti, povezanih z novim koronavirusom, zabeležijo v prestolnici. Posledično je tam že kmalu pričakovati nove, vsaj lokalne strožje omejitve gibanje in določenih dejavnosti.Tudi v 67-milijonski Franciji, kjer se je doslej okužilo vsaj 415.000 ljudi, približno 31.000 pa jih je umrlo, vse glasneje svarijo, da se virus pospešeno širi in bi se lahko spet povečal pritisk na bolnišnice: v četrtek zvečer so prešteli 10.593 novih primerov v enem dnevu, kar je rekord od začetka epidemije, čeprav so postelje na intenzivni negi na ravni cele v države zasedene 15-odstotno, v regiji Provansa-Azurna obala pa 30-odstotno. Za primerjavo: trenutno je na intenzivni negi 800 bolnikov s covidom-19, v začetku aprila jih je bilo 7000.A trend je slab, zato je minister za zdravje Olivier Véran v četrtek pozval k previdnosti in opozoril na težave, ki jih imajo pri sledenju virusa. Kljub temu ni pričakovati drastičnih nacionalnih ukrepov, ampak le zaostritve na lokalnih ravneh, hitrejšo dostopnost do testov glede na nujnost (v zadnjem tednu so jih opravili več kot 1,2 milijona, kar je povzročilo precejšne »zastoje« ...), »kajti družbeno in gospodarsko življenje je treba ohraniti«. Hkrati je čim manj druženja in srečevanj svetoval starejšim, posebno budnost in poostritev ukrepov pa, na primer, županoma Lyona in Nice, kjer beležijo 150 oziroma 200 okuženih na 100.000 prebivalcev. V Nici so posledično že prepovedali zbore več kot deset ljudi, veliki dogodki pa so omejeni na tisoč.Medtem jih bo lahko v nedeljo na prostranih Elizejskih poljanah, ob izteku kolesarske dirke po Franciji, »samo« 5000, zato bo letošnji tour, kakor so zapisali pri Le Parisienu, bolj diskreten kot običajno. Na najlepših poljanah na svetu, kamor tudi slovenski turistični organizatorji množično vabijo kolesarske navijače, bo menda poskrbljeno za vse potrebne »zdravstvene omejitve« in »socialno distanco«. Incidenca okužb z novim koronavirusom je v Parizu, kakor navajajo pri Le Mondu, 169 na 100.000 ...