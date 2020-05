Maduro kaže na ZDA, Trump zavrača vpletenost

Preberite še: Lahko bi bilo slabše … lahko bi bili v Venezueli

Venezuelska oblast je predstavila dokumente plačancev, ki so jih zajeli. FOTO: Reuters

Odgovornost prevzel Silvercorp

V krvavih nemirih v zaporu v Guanareju je umrlo 47 ljudi. FOTO: Reuters

Krvavi izgredi v zaporu

Venezuelski predsednikje prepričan, da ga je poskušala skupina plačancev ubiti. Plačance so zajeli venezuelski vojaki, potem ko so iz Kolumbije hoteli vdreti v Venezuelo. »Že od prvega maja ponoči smo imeli potrditev o začetku terorističnega vpada,« je dejal Maduro v javljanju za javnost. »Vedeli smo vse.«Vlada v Caracasu je sicer objavila imeni dveh aretiranih Američanov, oba sta nekdanja pripadnika posebnih enot ameriške vojske zelenih baretk, ki sta se odlikovala med služenjem v Iraku. Ameriški predsednikje na drugi strani dejal, da je šele v torek izvedel za aretacijoin, ki sta povezana z zasebnim varnostnim podjetjem Silvercorp s sedežem na Floridi. »To nima nobenega opravka z našo vlado,« je novinarjem zagotovil Trump.Ustanovitelj Silvercorpaje sicer prevzel odgovornost za organizacijo »operacije Gideon«, ki je poskušala izkrcati plačance v Venezueli v nedeljo. Venezuelska vojska jih je osem ubila in trinajst aretirala. Vlečejo se vzporednice s podobno operacijo ZDA oziroma obveščevalne agencije Cia proti komunistični Kubi pred desetletji v Prašičjem zalivu, ki je prav tako neslavno propadla, le da z veliko več žrtvami.Prav tako obstaja velik dvom, kako bi 62 plačancev sploh lahko uspešno izvedlo ugrabitev ali atentat na Madura, saj je venezuelski predsednik skrbno zaščiten z več obroči vojaškega in policijskega varovanja, enako velja za predsedniško palačo Miraflores.Vpletenost ameriške vlade je zanikal tudi State Department, ki je dodal, da gre za kampanjo dezinformacij Madurovega režima, da odvrne pozornost sveta od krvavih nemirov v zaporu v Guanareju, med katerimi je umrlo 47 ljudi, prav tako je Venezuela še naprej v hudi humanitarni krizi. State Department pravi, da bodo dejstva lahko znana šele po koncu Madurovega režima.Vpletenost v operacijo je zanikal tudi vodja venezuelske opozicije. Goudreau pa je izjavil, da so hoteli Madura le ugrabiti, a v dogovoru in po pisnem sporazumu z Guaidójem. Ta sicer to gladko zanika.