Maduro ni pobegnil, oglasil se je z besedami: Venezuela je nepremagljiva

Venezuelski predsednik Nicolás Maduro se je v nedeljo prvič pojavil v javnosti po večdnevni odsotnosti, s čimer je ustavil govorice, da je zaradi vse večjih napetosti z ZDA pobegnil. Maduro, ki se sicer redno pojavlja na televiziji, se v javnosti ni pojavil od srede, poroča CNN.

V javnost je stopil na prireditvi za nagrade specialnih kav v Caracasu, kjer je podeljeval priznanja proizvajalcem in ob tem posredno komentiral napetosti z ZDA. Zbrane je nagovoril z besedami, da je Venezuela »neuničljiva, nedotakljiva, nepremagljiva.«

Njegov nastop se je zgodil po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da sta voditelja v zadnjih dneh opravila telefonski pogovor. Podrobnosti vsebine ostajajo neznane, venezuelska stran pa molči.

Napetosti med državama so se zaostrile po tem, ko so ZDA v Karibsko morje poslale več kot ducata vojaških ladij in približno 15.000 vojakov, uradno v okviru boja proti tihotapljenju drog. Caracas pa meni, da gre za pritisk, usmerjen k odstranitvi Madura.

Maduro je OPEC-u poslal pismo, v katerem ZDA obtožuje, da želijo z vojaškim posredovanjem prevzeti venezuelsko nafto. Venezuela je država z največjimi zalogami nafte na svetu.

Medtem venezuelske oblasti ZDA obtožujejo umorov, potem ko so prvič priznale, da so med ameriškimi napadi na domnevne tihotapske ladje v Karibih umrli tudi venezuelski državljani. Nacionalna skupščina napoveduje preiskavo dogodkov, ki naj bi se dogajali že od septembra.

ZDA se branijo, da so napadi del protidrogarskih operacij, in zavračajo očitke o politični motivaciji. Washington sicer opozarja tudi pred uporabo venezuelskega zračnega prostora, a Trump vztraja, da opozorilo ne pomeni bližajoče se vojaške akcije.

Organizacije za človekove pravice hkrati opozarjajo, da Madurov režim sam izvaja represijo in samovoljne usmrtitve, kar Caracas odločno zanika.