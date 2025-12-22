Maduro ob napadih ZDA na ladje: Pripravljeni smo pospešiti našo revolucijo!

Ameriška obalna straža v manj kot dveh tednih zasleduje še tretji tanker za prevoz nafte v bližini Venezuele. Eden izmed ameriških uradnikov je dejal, da je zasledovano plovilo »sankcionirano in del nezakonitega izogibanja sankcijam Venezuele«.

Operacija je del širše kampanje administracije predsednika Trumpa za obračunavanje s sankcioniranimi plovili, povezanimi z venezuelsko vlado.

Ladja, ki je plula v mednarodnih vodah blizu Venezuele, je bila po navedbah z misijo seznanjenega uradnika domnevno pod lažno zastavo in predmet sodnega naloga za zaseg. Identiteta plovila za zdaj ostaja nejasna, drug uradnik pa je zatrdil, da ladje še niso zasidrali in pregledali.

V nedeljo je venezuelski predsednik Nicolás Maduro po napadih ZDA na Telegramu obsodil »kampanjo agresije, ki sega od psihološkega terorizma do gusarjev, ki napadajo naftne tankerje«, in dodal: »Pripravljeni smo pospešiti tempo naše revolucije!« Po prejšnjem zasegu je Maduro obljubil, da ne bo pustil, da bi dejanje ostalo nekaznovano, ter napovedal, da bo vložil prijave pri Varnostnem svetu ZN.

Pentagon in ministrstvo za domovinsko varnost, pod katerega spada ameriška obalna straža, sta vprašanja o operaciji naslovili na Belo hišo, ki se zaenkrat še ni odzvala. ZDA so v soboto zasegle naftni tanker z panamsko zastavo, imenovan Centuries, 10. decembra pa so zasegle sankcionirani tanker Skipper.

Ladja Skipper, ki so jo ZDA zasegle 10. decembra. FOTO: Satelitska slika, Vantor/Reuters

Razlog za zaseg plovila Centuries je manj jasen kot v primeru Skipperja, ki ni plul pod zastavo nobene države in je bil del t. i. senčne flote, ki je prevažala sankcionirano blago. Bela hiša je plovilo Centuries podobno opisala kot »zakrinkano plovilo, ki deluje kot del venezuelske senčne flote za prevoz ukradene nafte«.

Pomorski zgodovinar dr. Salvatore Mercogliano je za Euronews dejal, da je po ladijski registrih sodeč Centuries zakonito plovilo. »Vse kaže, da je pravilno registrirano plovilo,« je povedal, čeprav je dodal, da je najverjetneje prevažalo sankcionirano nafto.

Od septembra ubiti najmanj 104 ljudje

Pretekli teden je administracija predsednika Trumpa napovedala »blokado« vseh sankcioniranih naftnih tankerjev, ki vstopajo v državo ali jo zapuščajo, ter zahtevala vrnitev premoženja, ki je bilo pred leti zaseženo ameriškim naftnim podjetjem.

»Predsednik Trump je bil jasen: blokada sankcioniranih naftnih tankerjev, ki izplujejo iz Venezuele ali so namenjeni tja, bo ostala v polni veljavi, dokler Madurovo zločinsko podjetje ne vrne vsakega ukradenega ameriškega premoženja,« je na X zapisal ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

ZDA so se lotile tudi plovil, za katera trdijo, da tihotapijo fentanil in druge droge. V najmanj 28 znanih napadih od septembra so bili ubiti najmanj 104 ljudje. Napadi so se znašli pod drobnogledom ameriških zakonodajalcev in zagovornikov človekovih pravic.