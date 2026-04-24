Specialec stavil na prijetje Madura, zaslužil 400.000 dolarjev, grozi mu zapor

Ameriški vojak se sooča z obtožbami, da je uporabil zaupne informacije za stave na spletnih stavnicah, povezanih z ameriško operacijo zajetja nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.

Ameriški specialec Gannon Ken Van Dyke (38) iz Fayettevilla v Severni Karolini naj bi po navedbah pravosodnih organov zaslužil več kot 400.000 dolarjev, potem ko je na spletni platformi Polymarket stavil na izide, povezane s prihodom ameriških sil v venezuelsko prestolnico Caracas in strmoglavljenjem Madura. Pri načrtovanju in izvedbi te operacije je sam sodeloval.

Ameriška vojska je 3. januarja izvedla napade na Caracas, aretirala Madura in njegovo ženo Cilio Flores ter ju prepeljala v New York, kjer se soočata z obtožbami v zvezi s trgovino z mamili. »Našim ženskam in moškim v uniformah zaupamo zaupne informacije, da lahko izpolnijo svoje poslanstvo … in prepovedano jim je, da bi te zelo občutljive informacije uporabljali za osebno finančno korist,« je v izjavi zapisal vršilec dolžnosti ameriškega pravosodnega ministra Todd Blanche.

Podjetje Polymarket je v izjavi sporočilo, da je uporabnika, ki je sklepal stave, prijavilo pravosodnemu ministrstvu in sodelovalo pri preiskavi. »Insajdersko trgovanje nima mesta na Polymarketu,« je zapisano v izjavi. »Današnja aretacija dokazuje, da sistem deluje.«

Obtožnica predstavlja najnovejši primer uporabe notranjih informacij za stave na dejanja druge Trumpove administracije. V začetku leta je šest računov na Polymarketu zaslužilo 1,2 milijona dolarjev po tem, ko so stavili, da bodo ZDA 28. februarja napadle Iran, na dan, ko se je začela vojna na Bližnjem vzhodu. V zvezi s temi stavami ni bil še nihče aretiran in za zdaj ni dokazov, da bi bil ameriški predsednik Donald Trump ali uradniki Bele hiše povezani s temi transakcijami.

»Cel svet je žal postal nekakšna igralnica … v Evropi in povsod se ukvarjajo s temi stavami,« je novinarjem dejal Trump in dodal: »Sam nikoli nisem bil ravno naklonjen temu.«

Če bo Van Dyke spoznan za krivega vseh očitanih dejanj, mu grozi največ 50 let zapora.