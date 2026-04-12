Madžari danes volijo: kdo je Orbanov tekmec, ki se mu nasmiha zmaga?

Na Madžarskem bodo danes parlamentarne volitve, ki bi lahko po 16 letih končale vladavino populističnega premierja Viktorja Orbana. Po umazani volilni kampanji je pričakovati tesen izid tekme med dvema konservativnima strankama - vladajočim Orbanovim Fideszom in Tiszo Petra Magyarja. Večina raziskav javnega mnenja sicer napoveduje zmago slednje.

Volišča bodo v državi z 9,6 milijona prebivalcev danes odprta od 6. do 19. ure.

V skladu z madžarskim volilnim sistemom je 106 od 199 poslancev izvoljenih neposredno v svojih volilnih okrajih, ostali pa prek strankarskih list. Za zmago na volitvah mora stranka osvojiti najmanj 54 volilnih okrajev. Slovenci v Porabju pa bodo danes v parlament volili tudi svojega predstavnika narodnosti. 12 let je bila zagovornica slovenske manjšine Erika Köleš Kiss, nasledil pa naj bi jo dosedanji predsednik Državne slovenske samouprave v Monoštru Karel Holec, ki tokrat kandidira kot prvi na listi.

Nacionalne volilne liste ima tokrat pet strank, a glede na ankete bodo petodstotni prag za vstop v parlament dosegle le tri - poleg skupne liste strank Madžarske državljanske zveze in Fidezsa ter Tisze še skrajno desna Naša domovina. Ta je sicer že izključila možnost, da bi po volitvah sodelovala v koaliciji bodisi s Fideszom bodisi s Tiszo.

Večina raziskav javnega mnenja sicer napoveduje zmago Tisze, a analitiki opozarjajo, da bi ta stranka za zrušitev Fideszovega sistema potrebovala dvotretjinsko večino v parlamentu.

Volilna kampanja, ki se je zaključila v soboto zvečer, je bila sicer izrazito umazana, intenzivna in čustvena. Pojavile so se tudi obtožbe o vmešavanju v volitve in množičnem kupovanju glasov.

Madžarska je po ocenah kritikov postala vse bolj avtokratska in »mafijska država«, kjer oblast nadzira medije, institucije in velik del gospodarstva. Kljub temu ima Orbán še vedno močno podporo, predvsem med starejšimi in manj izobraženimi volivci. Opozicijska stranka Tisza, ki jo vodi nekdanji član Fidesza, predstavlja resno alternativo.

Ključno vprašanje volitev je, ali lahko opozicija prekine dolgoletno Orbánovo vladavino in spremeni politični sistem države. Med kampanjo se je pokazal tudi velik vpliv Kremlja na madžarsko politiko, vključno z dezinformacijami.

Kdo je Péter Magyar?

Njresnejši izzivalec Orbana je Péter Magyar, 45-letni pravnik in nekdanji član vladajočih krogov, ki je v manj kot dveh letih zgradil najmočnejše opozicijsko gibanje v državi.

Magyarjeva politična pot je nenavadna. Večino kariere je preživel znotraj sistema, ki ga danes napada. Deloval je kot diplomat v Bruslju, zasedal vodilne položaje v državnih podjetjih in bil povezan z vrhom stranke Fidesz. Njegova bivša žena je Judit Varga, ena ključnih političark Orbánove vlade, kar dodatno poudarja njegovo globoko vpetost v oblastne strukture.

Prav ta “insiderski” položaj je postal temelj njegovega političnega preboja. Leta 2024 je Madžarsko pretresel škandal zaradi pomilostitve v primeru zlorab v otroškem domu, ki je sprožil odstope na vrhu države, med drugim tudi predsednice Kataline Novák. Magyar je takrat javno napadel vladajočo elito in jo obtožil sistemskega prikrivanja ter manipulacije. Njegov nastop je močno odmeval, saj je kot nekdanji član elite govoril iz prve roke.

S tem je dosegel tudi politično mobilizacijo. Predstavil se je kot nekdo, ki pozna notranje mehanizme oblasti in jih je pripravljen razkriti. Njegova sporočila o korupciji, klientelizmu in eroziji institucij so naletela na plodna tla, zlasti med mlajšimi volivci in razočaranim srednjim razredom.

Leta 2024 je ustanovil gibanje, ki je preraslo v stranko Tisza. Ta je v rekordnem času postala osrednja opozicijska sila, kar analitiki označujejo kot brezprecedenčen politični vzpon v postsocialistični Madžarski. Magyarjeva kampanja temelji na intenzivnem terenskem delu, njegov slog pa je neposreden in energičen, a tudi kontroverzen. Podporniki ga opisujejo kot avtentičnega in odločnega, kritiki pa opozarjajo na njegovo impulzivnost in včasih ostro retoriko. Ta dvojnost se odraža tudi v javnem dojemanju, kjer je za ene simbol nujne spremembe, za druge nepredvidljiv politični novinec.

Programsko ostaja Magyar razmeroma zadržan. Napoveduje obnovo pravne države, boj proti korupciji in izboljšanje odnosov z Evropsko unijo, s čimer bi Madžarska lahko ponovno dostopala do zamrznjenih evropskih sredstev. Obenem zagovarja zmanjšanje energetske odvisnosti od Rusije. Na nekaterih področjih pa zavzema bolj konservativna stališča, saj pri migracijah napoveduje celo strožjo politiko od Orbánove. O vprašanjih, kot so pravice spolnih manjšin, se večinoma ne izreka.