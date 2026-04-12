    Madžari na volišča v rekordnem številu, na kocki ogromno

    Viktor Orbán prepričan v novo zmago, Péter Magyar v to, da režimu tečejo zadnje ure.
    Volilci med čakanjem na oddajo svojih glasov v Budimpešti Foto Marton Monus/Reuters
    Volilci med čakanjem na oddajo svojih glasov v Budimpešti Foto Marton Monus/Reuters
    Jure Kosec
    12. 4. 2026 | 19:27
    Madžari so se množično udeležili današnjih parlamentarnih volitev, na katerih so se odločali o tem, ali naj vladajoči stranki Fidesz pod vodstvom dolgoletnega premiera Viktorja Orbána podelijo še en, že šesti mandat na čelu vlade, ali pa na vodenje države zaupajo Pétru Magyarju in njegovi zunajparlamentarni stranki Tisza.

    Po zaprtju volišč ob 19. uri se je začelo štetje oddanih glasovnic, ki bo predvidoma trajalo pozno v noč. Ob koncu glasovanja so bile objavljene tudi zadnje predvolilne ankete, opravljene nekaj dni pred glasovanjem. Napovedale so zmago opozicije.

    Z volišč po vsej Madžarski so čez dan poročali o dolgih vrstah, najbolj jasnih znanilcih rekordno visoke udeležbe. Do 18.30 je svoj glas oddalo kar 77,8 odstotka vseh volilnih upravičencev, za skoraj desetino več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah pred štirimi leti. Podatki o udeležbi so vsekakor kazali na uspešno mobilizacijo volivcev, ne pa nujno tudi na to, kdo bo na volitvah prejel največje število glasov in prihodnji mandat vodil državo.

    »Tu sem za to, da zmagam,« je med oddajo svojega glasu povedal Orbán. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

    Kljub očitnemu razočaranju velikega dela volilnega telesa nad Orbánovo oblastjo, pod katero je Madžarska postala najbolj problematična članica Evropske unije, je populistični voditelj, ki državo vodi že šestnajst let, svoj glas oddal prepričan, da se mu bo uspelo obdržati na oblasti. »Tu sem za to, da zmagam,« je povedal Orbán.

    Podobno samozavest je na volilno nedeljo pokazal njegov izzivalec Péter Magyar, pri čemer je napovedal, da aktualnemu režimu »tečejo zadnje ure« in da se bo »današnji dan zapisal v zgodovino.«

    Razplet volitev bo spremljala vsa Evropa

    45-letnik, ki se je nekdanjega člana Fidesza spremenil v največjega kritika aktualnega režima, je opozoril, da volivci tokrat odločajo ne le o sestavi parlamenta, temveč o usmeritvi države, ki je pod Orbánovo vladavino postala sinonim za nazadovanje vladavine prava in vseh vrst demokratičnih standardov. Madžarske oblasti so prav tako spletle izjemno tesne odnose z Moskvo, pri čemer je država postala ena glavnih ovir pri potrjevanju evropske pomoči za Ukrajino.

    »Morda še nikoli doslej izbira ni bila tako ključnega pomena in hkrati tako preprosta,« je poudaril Péter Magyar. Foto Ferenc Isza/Afp

    »Morda še nikoli doslej izbira ni bila tako ključnega pomena in hkrati tako preprosta: Vzhod ali zahod? Nadaljnje zaostajanje in razpadajoča država ali delujoča in humana država? Korupcija ali čisto javno življenje? Kriza preživetja ali dostojno življenje? Propaganda ali resničnost? Razdvajanje in spodbujanje sovraštva ali osnovni nacionalni konsenz in sprava? Vojna norija ali pravi mir?« je poudaril Magyar.

    Razplet volitev bodo po pričakovanjih podrobno spremljali po vsej Evropi, ne le v Bruslju, temveč tudi v tudi v prestolnicah, z zavedanjem, da bi morebiten Orbánov padec zatresel evropsko politično prizorišče.

