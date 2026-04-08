Zadnja anketa napoveduje šok na madžarskih volitvah

V nedeljo bodo na Madžarskem verjetno prelomne parlamentarne volitve, na katerih se obeta končanje 16-letne vladavine samodržca Viktorja Orbána, ki ga podpirajo tako ZDA kot Rusija, je pa trn v peti Bruslju.

Madžarska opozicijska stranka Tisza je namreč na dobri poti, da na nedeljskih volitvah osvoji dvetretjinsko parlamentarno večino, kar bi ji omogočilo spremembo ustave in ključnih zakonov, potrebnih za sprostitev sredstev EU, je pokazala projekcija agencije za javnomnenjske raziskave Median.

Dolgoletni nacionalistični premier Orbán in njegova stranka Fidesz se soočata z največjim izzivom svoji oblasti v zadnjih 16 letih, saj ima desnosredinska stranka Tisza pod vodstvom Petra Magyara prednost v neodvisnih anketah. Po oceni, ki temelji na analizi petih najnovejših javnomnenjskih raziskav Mediana, opravljenih konec februarja in marca, naj bi Tisza osvojila od 138 do 142 sedežev v 199-članskem parlamentu.

Za Fidesz se pričakuje, da bo osvojil od 49 do 55 sedežev, skrajno desna stranka Naša domovina (Mi Hazánk) pa naj bi prejela pet ali šest sedežev, kaže projekcija.

V podporo Viktorju Orbánu je na Madžarsko pripotoval tudi ameriški podpredsednik JD Vance. FOTO: Jonathan Ernst/AFP

V madžarskem parlamentu stranka potrebuje 133 sedežev, da si zagotovi ustavno večino, potrebno za spremembo ustave in ključnih zakonov. Fidesz ima dvetretjinsko večino večji del svoje vladavine od leta 2010 in je to moč izkoristil za sprejetje nove ustave ter za sprejetje in spreminjanje več kardinalnih zakonov, vključno z volilno zakonodajo.

Agencija Median, ki se ponaša z enim najzanesljivejših dosežkov pri natančnem napovedovanju na Madžarskem, je navedla, da je v petih raziskavah skupaj sodelovalo 5000 anketirancev, izvedli pa so jih trije ločeni klicni centri. Median je pravilno napovedal Orbánovo prepričljivo zmago na zadnjih volitvah pred štirimi leti, čeprav je nekoliko precenil podporo opoziciji.

Medtem ko večina anket kaže prednost stranke Tisza, Fidesz opozarja na raziskave, ki še vedno kažejo, da je Orbánova stranka na poti do zmage. Nasprotniki Fidesza pravijo, da so te raziskave večinoma opravili inštituti s finančnimi ali osebnimi povezavami z vladajočo stranko.