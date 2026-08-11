Madžarska dobila novega predsednika

Madžarski parlament je danes pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika madžarskega vrhovnega sodišča Andrása Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke Tisza premiera Petra Magyarja.

Parlament je novega predsednika države izvolil po spremembah ustave, s katerimi se je sredi julija končal mandat predhodnika Bake Tamása Sulyoka, zaveznika nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána.

Sulyok po prelomnih aprilskih parlamentarnih volitvah, na katerih je Tisza osvojila dvetretjinsko večino in tako končala 16-letno vladavino Fidesza, kljub pozivom vlade ni želel odstopiti. Parlament je zato julija sprejel ustavne spremembe, s katerimi so njegov mandat skrajšali.

Svojega kandidata za predsednika države, pravnika Mateja Tatha, je sicer imela tudi opozicijska ultranacionalistična stranka Mi Hazank (Naša domovina), ki ima šest poslancev, vendar ni zbrala potrebnih 40 glasov podpore za njegovo nominacijo, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Baka je bil med letoma 1991 in 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). Predsednik madžarskega vrhovnega sodišča je bil dve leti, do leta 2011, ko ga je dal Orbán odstaviti, ker je ostro kritiziral njegovo reformo pravosodja.