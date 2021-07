Madžarska in Poljska na muhi Bruslja

Niz madžarskih kršitev



Poljske cone brez LGBT

Evropska komisija je skladno z napovedmi sprožila postopek ugotavljanja kršitev prava EU glede nove madžarske zakonodaje, usmerjene proti skupnosti LGBTI+. Postopek so začeli tudi proti Poljski, ker da je pomanjkljivo sodelovala z Brusljem glede razglašanja območij brez ideologije LGBTI+.Po prepričanju Bruslja je nova madžarska zakonodaja diskriminatorna in s tem predstavlja kršitev evropskega prava. S prepovedjo ali omejevanjem seznanja mladoletnikov z vsebinami, ki prikazujejo homoseksualnost ali odstopanje od identitete, enake spolu ob rojstvu, naj bi bila kršena pravica do svobodnega izražanja in informiranja. Kršijo tudi pravico do spoštovanja zasebnega življenja in nediskriminacije iz listine EU o temeljnih pravicah, so prepričani v Bruslju.Poleg tega vidijo kršitve zakonodaje EU o avdiovizualnih medijskih storitvah, saj je Madžarska postavila neupravičene omejitve za čezmejni prenos vsebin. Podobno je glede direktive o elektronskem poslovanju, saj na Madžarskem prepovedujejo vsebine, čeprav izhajajo iz druge države članice. Med drugim Budimpešta tudi ni izpolnila obveznosti glede seznanitve evropske komisije z ukrepi.V Bruslju sicer zatrjujejo, da je zaščita mladoletnikov legitimen javni interes, ki mu EU sledi. »A Madžarski v tej zadevi ni uspelo pojasniti, zakaj je izpostavljenost otrok vsebini LGBTI+ kot taka škodljiva za otroka in ni skladna z njegovimi najboljšimi interesi,« so zapisali.Drugi postopek proti Madžarski zadeva obveznost, da izdajatelji otroških knjig vključijo izjavo, da knjiga prikazuje vedenje, ki odstopa od tradicionalnih spolnih vlog. Tako naj bi Madžarska avtorjem in izdajateljem omejevala pravico do svobode izražanja in diskriminirala ljudi na podlagi spolne usmeritve. V Bruslju so prepričani, da Madžarska s takšnimi pravili krši direktivo o nepoštenih poslovnih praksah.Glede Poljske v evropski komisiji ocenjujejo, da se uradna Varšava ni popolnoma in ustrezno odzvala na njihova vprašanja o naravi in učinku resolucij v nekaj občinah o tako imenovanih »območjih brez ideologije LGBT«. Evropsko komisijo skrbi, da takšne deklaracije utegnejo predstavljati kršitev prava EU z diskriminiranjem na podlagi spolne usmeritve.Vladi v Budimpešti in Varšavi imata dva meseca časa za odgovor Bruslju. Če nesoglasja v nadaljnjih postopkih ne bodo odpravljena, lahko sledi tožba pred sodiščem EU. V evropski komisiji poudarjajo, da bodo uporabili vse instrumente, ki jih imajo na razpolago, da ubranijo temeljne vrednote EU: enakost, spoštovanje dostojanstva, človekove pravice.