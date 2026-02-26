Madžarska je z odvzemom frekvence Klubradiu kršila pravo Unije

Sodišče EU je danes razsodilo, da je Madžarska kršila pravo EU, ker je neodvisni radijski postaji Klubradio, ki je bila pogosto kritična do madžarskega premiera Viktorja Orbána, onemogočila oddajanje prek radijske frekvence. Sodišče je s tem večinoma pritrdilo Bruslju, pri čemer je med drugim ugotovilo, da je Madžarska kršila svobodo izražanja.

Komercialna radijska postaja Klubradio je februarja 2021 prenehala oddajati na radijski frekvenci in od takrat svoj program ponuja izključno na spletu. Pred tem je zaprosila za podaljšanje pravice do uporabe frekvence, vendar je madžarski vladni svet za medije prošnjo zavrnil.

Svojo odločitev je svet utemeljil s tem, da je Klubradio dvakrat kršil obveznost zagotavljanja mesečnih podatkov o kvotah predvajanja, kar je pomenilo ponavljajočo se kršitev.

Evropska komisija se je julija 2022 odločila, da začne postopek pred Sodiščem EU proti Madžarski zaradi ukinitve frekvence Klubradiu.

Po mnenju komisije Madžarska ni upoštevala regulativnega okvira EU na področju elektronskih komunikacij, načel sorazmernosti, prepovedi diskriminacije in dobrega upravljanja ter svobode izražanja in obveščanja, zato je pri Sodišču EU vložila tožbo za ugotovitev neizpolnitve obveznosti.

Sodišče s sedežem v Luxembourgu je v danes objavljeni sodbi potrdilo večino očitkov evropske komisije in ugotovilo, da Madžarska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi prava EU, pri čemer je kršila več načel, vključno s svobodo izražanja in obveščanja.

Menilo je še, da je Madžarska kršila pravo Unije, ker je radijski postaji Klubradio onemogočila opravljanje medijskih storitev na radijski frekvenci.

Nadalje je sodišče opozorilo, da so zadevni madžarski predpisi nesorazmerni, pri čemer je navedlo, da se »kršitve in pomanjkljivosti, ki se očitajo radijski postaji Klubradio, (...) nanašajo bodisi na manjše formalne nepravilnosti bodisi na vidike, ki kot taki radijski postaji ne bi smeli onemogočati nadaljnjega opravljanja dejavnosti«.

Pod vladavino Viktorja Orbána je večina neodvisnih medijev na Madžarskem bodisi propadlo bodisi so jih kupili njegovi zavezniki. Državni mediji so bili medtem deležni očitkov, da so se spremenili v vladne propagandne stroje.

Orbánu, ki je na oblasti neprekinjeno 16 let, se na aprilskih parlamentarnih volitvah obeta verjetno najbolj tesen volilni izid v zadnjem desetletju. Zaradi očitkov o nazadovanju demokracije, omejevanju svobode medijev in eroziji pravne države se Orbán sooča z vse močnejšimi kritikami doma in v tujini.