Madžarska lekcija za prihodnje širitve

EU se ne bi smela zgoditi »nova Madžarska«, je ena od manter v bruseljskih razpravah o prihodnjih širitvah. Takšen nauk so dobili tako iz izsiljevanja, ki ga v procesih odločanja z zlorabo veta redno uporablja premier­ Viktor Orbán, kot iz madžarskega nazadovanja na področju demokracije, vladavine prava in boja proti korupciji. Po indeksu zaznave korupcije je Madžarska najslabša v EU.

Že v pristopni pogodbi s Črno goro bodo očitne lekcije iz zadnjih širitev. Kljub ugibanjem, da bi prihodnje nove države članice lahko v celoti ostale brez pravice veta, takšnega predloga ni na mizi, Sprejemljiva bi bila rešitev, po kateri nove članice ne bi mogle blokirati prihodnjih širitev. Takšna omejitev je očitno usmerjena predvsem proti morebitnemu prihodnjemu srbskemu blokiranju vstopa Kosova.