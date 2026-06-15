Madžari preprečili vrnitev Orbána

Madžarski poslanci so danes izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ osem let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premierja Petra Magyarja, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbána na položaj predsednika vlade.

Ustavni amandma je bil v parlamentu sprejet s 135 glasovi za, 50 proti in šestimi vzdržanimi. V skladu z madžarsko zakonodajo se tovrstne ukrepe lahko sprejme z dvotretjinsko večino brez potrebe po referendumu.

Magyar je že v času volilne kampanje trdil, da lahko možnost neomejenega mandata vodi do koncentracije moči, pri čemer je kot primer navedel svojega predhodnika Orbána, ki so mu kritiki očitali, da je nenehno prilagajal madžarski politični sistem, da bi ohranil nadzor nad oblastjo.

Viktor Orbán je bil veliki poraženec volitev. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Orbánova stranka Fidesz je medtem nasprotovala omejevanju mandata, češ da bi ukrep lahko posegal v voljo ljudstva. Orban bi se sicer lahko še vedno vrnil na oblast, če bi bila omejitev mandata v prihodnje razveljavljena z novim ustavnim amandmajem.