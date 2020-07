Madžarska omejuje vstop v državo

V okviru prizadevanj za preprečitev širjenja novega koronavirusa bodo Madžarskem od srede v veljavi nove omejitve potovanj, so danes sporočili iz kabineta premierja Viktorja Orbana. Države bodo razdeljene v zeleno, rumeno in rdečo skupino, pri čemer bodo za slednji dve veljale stroge omejitve oz. prepoved vstopa. Slovenija je na zelenem seznamu.



Kot je danes pojasnil vodja Orbanovega kabineta Gergely Gulyas, so madžarski zdravstveni strokovnjaki 154 držav razdelili v tri kategorije glede na število okuženih z novim koronavirusom in epidemiološke trende - v zeleni skupini so najvarnejše, v rdeči najbolj nevarne, v rumeni pa tiste vmes.



Za ta korak so se odločili spričo poslabševanja razmer v več delih Evrope in sveta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Poskrbeti moramo za svojo varnost, tako da virus ne bo prišel k nam iz tujine (...) Raven aktivnih primerov okužb doma pada in želimo, da tako tudi ostane,« je povedal Gulyas.

Prepovedi vstopa in karantenske odločbe

Madžarska tako od polnoči s torka na sredo prepoveduje vstop državljanom več evropskih držav ter celotne Afrike in Azije z izjemo Kitajske in Japonske. Med državami na rdečem seznamu so Albanija, BiH, Severna Makedonija, Kosovo, Črna gora, Ukrajina in Belorusija.



Državljani t. i. rumenih držav - med njimi so ZDA, Velika Britanija, Rusija, Kitajska, Japonska, Srbija, Švedska, Norveška, Portugalska, Romunija in Bolgarija - bodo morali po prihodu na Madžarsko v 14-dnevno karanteno, razen če bodo v obdobju zadnjih petih dni dvakrat negativni na testu za koronavirus.



Madžarski državljani, ki se vračajo iz rdečih ali rumenih držav, se bodo morali ob prihodu testirati na okužbo s koronavirusom in oditi v obvezno 14-dnevno karanteno. Slednji se bodo lahko izognili le, če bodo na testu dvakrat v roku petih dni negativni.



Vstop iz t. i. zelenih držav, med katerimi je tudi Slovenija, ostaja neomejen.

​

Na Madžarskem, ki ima okoli deset milijonov prebivalcev, so doslej zabeležili okoli 4200 okužb s koronavirusom in 600 smrti. Za razliko od večine drugih držav v njenem sosedstvu dnevno število novih okužb zaenkrat tam ne narašča.