Desettisoči na rivalskih shodih ob začetku volilne kampanje na Madžarskem

Več deset tisoč ljudi se pričakuje na rivalskih shodih, ki ju bosta v okviru začetka volilne kampanje za prihodnje leto organizirala Viktor Orbán, vodja vladajoče stranke, in njegov glavni tekmec – vse to v času, ko je politično ozračje na Madžarskem močno razdeljeno, piše The Guardian.

Današnja obletnica zatrtega madžarskega upora proti sovjetski oblasti leta 1956 ima osrednjo vlogo v ideologiji populistične skrajno desne stranke Fidesz, ki je bila nekoč izrazito protisovjetska, a se je pod Orbánom postopno približala Rusiji.

V Fideszu pričakujejo rekordno udeležbo

Iz Fidesza, ki je na oblasti od leta 2010, so sporočili, da pričakujejo rekordno udeležbo na letošnji slovesnosti v Budimpešti, kjer bo Orbán nagovoril svoje podpornike pred parlamentom.

Stranka je dogodek razglasila za »shod za mir«, vendar je doživela udarec, ko je postalo jasno, da pričakovanega srečanja med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom v Budimpešti – ki ga je Orbán predstavljal kot osebni uspeh – ne bo.

Magyar je postal pomembna figura v času nezadovoljstva javnosti z rekordno inflacijo in političnimi škandali. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Medtem ko bo pohod vladajoče stranke potekal skozi prestolnico, bo moral obiti drug shod – tistega, ki ga bo vodil Péter Magyar, nekdanji član Fidesza in glavni Orbánov tekmec.

Magyarova rastoča priljubljenost

Magyar je postal pomembna figura v času nezadovoljstva javnosti z rekordno inflacijo in političnimi škandali. Pol leta pred splošnimi volitvami, ki bodo aprila, njegova stranka Tisza po javnomnenjskih raziskavah stoji ob strani Fideszu. Neodvisni inštituti napovedujejo prednost opozicije, medtem ko vladni analitiki trdijo nasprotno.

»Če bi bile volitve to nedeljo, bi Fidesz prejel 27 odstotkov glasov, Tisza pa 37 odstotkov,« je dejal Balázs Böcskei, politični analitik in direktor neodvisnega Inštituta IDEA, ki se sklicuje na zadnjo raziskavo. Po njegovih besedah mesečne ankete kažejo, da se prednost Tisze ohranja.

Pomemben dejavnik pa je, da je četrtina Madžarov še vedno neodločenih ali pa noče izraziti svoje politične pripadnosti. Ravno ti volivci so menda na volitvah leta 2022 pomagali Orbánu do zmage, kljub napovedim o uspehu združene opozicije.

Neodvisni inštituti napovedujejo prednost opozicije, medtem ko vladni analitiki trdijo nasprotno. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Danes se bosta Fidesz in Tisza pomerila v tem, kdo bo pritegnil več udeležencev. Orbán upa, da bo njegov shod znova poenotil njegovo bazo in pritegnil neodločene volivce.

Obtožbe o grožnjah avtobusnim podjetjem

Magyar, 43-letni nekdanji pravnik, ki je februarja 2024 javno prekinil vezi z vladajočo stranko, je obtožil Fidesz, da izvaja »vrsto kaznivih dejanj« in da z državnimi sredstvi organizirano vozi svoje podpornike v prestolnico, kjer jim ponuja brezplačno hrano in bone za udeležbo.

Njegova stranka trdi tudi, da je vlada grozila avtobusnim podjetjem, naj ne oddajajo vozil opoziciji. »Pokazati moramo, da se ne bomo uklonili izsiljevanju, lažem in grožnjam,« je Magyar zapisal na facebooku.

Direktor komunikacij Fidesza Tamás Menczer, je to zanikal in trditve o grožnjah avtobusnim podjetjem označil za lažne novice.

Orbán je Magyarjev shod poimenoval »bruseljski pohod za vojno«. Fidesz, ki nadzoruje velik del medijev, je brez dokazov trdil, da je Magyar, sicer evropski poslanec, lutka EU ali ukrajinski agent, ki želi Madžarsko potisniti v vojno.

Medtem ko je Orbán postal najtesnejši zaveznik Rusije v EU, je Magyar izrazil solidarnost z Ukrajino. FOTO: Marton Monus/Reuters

Orbán, ki vodi državo že 15 let in po mnenju kritikov spodkopava pravno državo in demokracijo, svojo kampanjo gradi na nacionalističnih idejah – obljublja, da bo Madžarsko obvaroval pred migranti in jo držal zunaj vojne v sosednji Ukrajini.

Prednost Tisze še zdaleč ni zagotovljena

Magyar se predstavlja kot kandidat proti korupciji in trdi, da je Madžarska pod sedanjo vlado postala »najrevnejša in najbolj skorumpirana država EU«.

Medtem ko je Orbán postal najtesnejši zaveznik Rusije v EU, je Magyar izrazil solidarnost z Ukrajino in obljubil, da bo zmanjšal madžarsko odvisnost od ruskih naftnih in plinskih virov, kar nakazuje oddaljevanje države od vpliva Kremlja.

Magyar je v zadnjih 80 dneh obiskal 158 mest in vasi po državi – očiten poskus, da bi pridobil podporo na madžarskem podeželju, kjer ima Fidesz tradicionalno močno oporo.

Magyar je v zadnjih 80 dneh obiskal 158 mest in vasi po državi. FOTO: Marton Monus/Reuters

Péter Krekó, politični analitik in direktor budimpeškega mislišča Political Capital, pričakuje, da bodo aprilske volitve podobne zadnjima dvojima. »Prejšnje volitve so bile svobodne, a ne poštene,« je dejal, pri čemer je opozoril na finančno neenakost med vlado in opozicijo.

»Malo trikov in veliko kampanje lahko še vedno spremeni razmerje moči,« je dodal. »Menim, da so volitve odprta tekma in da prednost Tisze še zdaleč ni zagotovljena.«