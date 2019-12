Madžarska vlada odslej z več nadzora nad gledališči

Preberite tudi:

Madžarski parlament je danes pričakovano sprejel sporni zakon, s katerim se bo povečal vladni nadzor nad gledališči. Predlog zakona, ki ga je vložila desna vlada, so poslanci obravnavali po nujnem postopku, potrditev pa je bila pričakovana zaradi dvotretjinske večine Orbanove stranke Fidesz v parlamentu.Med glasovanjem, v katerem je zakon podprlo 115 poslancev, 53 pa jih je bilo proti, so opozicijski poslanci stali s črnimi gledališkimi maskami pred obrazom, je poročal novičarski portal 444.hu.Zakon uvaja nacionalni kulturni svet, preko katerega bo vlada izvajala »centralizirano strateško upravljanje kulturnih sektorjev« in povečala vlogo pri vodenju občinskih gledališč in financiranju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Predlog zakona je vlada v parlament vložila v ponedeljek, ko se je proti predlogu na protestih v Budimpešti zbralo več tisoč ljudi. Vložila ga je namreč kljub temu, da mu je s podpisom pod peticijo nasprotovalo 50.000 ljudi. V peticiji so opozorili, da želi vlada zaorati po nacionalnem kulturnem skladu, imenovati svoje direktorje v gledališčih, ki jih financira država, in financiranje uporabiti za vzvod moči ter prenehati financiranje neodvisnih gledališč, s tem pa jih »obsoditi na gotovo smrt«.Ukrep je bil sprejet po hudem porazu Fidesza na oktobrskih lokalnih volitvah. Stranka je med drugim proti združeni opoziciji izgubila v prestolnici Budimpešti in desetih drugih ključnih mestih.Orbán je od leta 2010, ko je drugič postal premier, zaradi spodkopavanja demokratičnih institucij na Madžarskem deležen kritik doma in v Evropski uniji. Med drugim je povečal pritisk na kritične medije in nevladni sektor ter odpravil avtonomijo univerz in Akademije znanosti. EU pa proti Madžarski vodi postopek zaradi kršenja direktive o azilnih postopkih in pogojih za azil ter listine EU o temeljnih pravicah.