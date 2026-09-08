Madžarska izgnala deset ruskih diplomatov

Madžarska je izgnala deset ruskih diplomatov, je danes sporočila madžarska zunanja ministrica Anita Orbán. Pojasnila je, da so bili vpleteni v dejavnosti, ki niso skladne s konvencijami, ki urejajo delovanje diplomatov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ministrica je na družbenem omrežju facebook sporočila, da se je vlada za ukrep odločila za zaščito varnosti in suverenosti Madžarske. Ukrep pa ne pomeni prekinitve diplomatskih odnosov z Rusijo, je dodala. »V nasprotju s prejšnjo vlado vlada stranke Tisza ne bo ogrožala suverenosti, svobode in neodvisnosti Madžarske ter bo s pomočjo diplomatskih sredstev varovala neodvisnost in suverenost države,« je zapisala.

Budimpešta je za časa prejšnje vlade premiera Viktorja Orbána kljub evropskim sankcijam vzdrževala redne stike z Moskvo, po poročanju medijev pa je madžarska prestolnica postala pomembno središče za delovanje ruskih tajnih služb v EU.