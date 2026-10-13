Madžarski poslanci odpravili LGBTQ določbe zakona o »zaščiti mladoletnikov«

Madžarski parlament je danes s 139 glasovi proti 51 potrdil reformo sporne zakonodaje o zaščiti otrok in s tem odpravil prepoved gradiv LGBTQ, do katerih imajo dostop mladoletniki, ki jo je leta 2021 uvedla nekdanja vlada premiera Viktorja Orbána. EU je potezo pozdravila kot pomemben znak zavezanosti Madžarske evropskim vrednotam.

»Pozdravljamo ta pomembni znak zavezanosti našim skupnim vrednotam,« sta v skupni izjavi sporočila evropska komisarja Hadja Lahbib in Michael McGrath. Poudarila sta, da so pravice oseb skupnosti LGBTQ temeljne pravice v EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sprejetje zakona pomeni prvi jasen znak spremembe politike glede pravic skupnosti LGBTQ na Madžarskem, odkar je maja vodenje vlade prevzel proevropski konservativni Peter Magyar. Pomeni tudi odziv na aprilsko sodbo Sodišča EU, ki je razsodilo, da omejitve in prepovedi v zvezi z vsebino LGBTQ v prisotnosti mladoletnikov, ki jih je leta 2021 uvedla Orbánova vlada, kršijo pravo EU.

Orbánova vlada je leta 2021 v zakonodajo uvedla določila proti tej skupnosti v obliki dopolnitve obstoječih predpisov o zaščiti otrok, ki so bili uradno namenjeni boju proti pedofiliji. To je sprožilo ogorčenje aktivistov in številnih voditeljev EU, ki so obsodili stigmatizacijo pripadnikov skupnosti LGBTQ in enačenje homoseksualnih odnosov s pedofilijo.

Z danes sprejetim zakonom je parlament razveljavili takratno uveljavitev stroge prepovedi kakršnega koli prikazovanja in spodbujanja homoseksualnosti in transspolne identitete za mladoletnike v medijih, knjigah in oglaševanju. Namesto tega je zdaj prepovedano gradivo, ki lahko »resno ogrozi telesni, intelektualni, čustveni ali moralni razvoj otroka«.

Knjigam z vsebino LGBTQ pa odslej v trgovinah ne bodo več treba biti zavite v folijo, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Magyar je ob predstaviti predloga zakona dejal, da bodo z njim zakonodajo uskladili z evropskimi pravili. Pred današnjim glasovanjem v parlamentu pa je poudaril, da načrtovane spremembe ne pomenijo ponovne vzpostavitve pravic pripadnikov skupnosti LGBTQ, temveč krepitev pravil za zaščito otrok »ne glede na spolno usmerjenost«.

Orbánova stranka Fidesz je glasovala proti predlogu in vladi očitala, da je zaradi pritiska EU oslabila prvotni zakon. Na Madžarskem so sicer v času Orbánove vlade od leta 2020 sprejeli vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ, vključno z zakonom o prepovedi parad ponosa. Aprila lani je parlament v prejšnji sestavi sprejel tudi vrsto ustavnih dopolnil, med njimi določbo o tem, da je oseba lahko le moškega ali ženskega spola.