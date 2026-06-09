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    Svet

    Madžarski poslanci so si soglasno znižali plače za 40 odstotkov

    Poleg tega bodo poslancem v celoti ukinili povračilo stroškov za telefon, zmanjšali nadomestila, ki so jih prejemali za najem pisarn, stanovanj, osebja.
    »Poleg človečnosti gre za samokontrolo ... in ponižnost,« je Magyar prejšnji mesec dejal glede predloga zakona v izjavi za televizijo RTL. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Galerija
    »Poleg človečnosti gre za samokontrolo ... in ponižnost,« je Magyar prejšnji mesec dejal glede predloga zakona v izjavi za televizijo RTL. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    STA
    9. 6. 2026 | 09:43
    9. 6. 2026 | 09:53
    2:14
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    Madžarski poslanci so v ponedeljek soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka Tisza premiera Petra Magyarja in predvideva znižanje plač poslancev. S prihodnjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40 odstotkov na 3690 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Za predlog zakona je glasovalo vseh 189 prisotnih poslancev. Znižanje plač bo veljalo tudi za predsednika vlade, predsednika parlamenta ter člane parlamentarnih odborov, poroča AFP.

    Poleg tega bodo poslancem v celoti ukinili povračilo stroškov za mobilni telefon, zmanjšali pa bodo tudi nadomestila, ki so jih prejemali za najem pisarn, stanovanj ali osebja.

    Po besedah Magyarja bodo s temi ukrepi v parlamentu v štirih letih prihranili za eno leto stroškov poslovanja. Gre za enega od ukrepov, s katerimi si novi madžarski premier prizadeva ponovno napolniti državni proračun, ki so ga izčrpala leta domnevne korupcije.

    FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

    Magyar omenil znižanje plač županom

    »Poleg človečnosti, gre za samokontrolo ... in ponižnost,« je Magyar prejšnji mesec dejal glede predloga zakona v izjavi za televizijo RTL. Hkrati je omenil, da bi plače morali znižati tudi županom, kar pa je sprožilo nasprotovanje nekaterih lokalnih voditeljev, povzema AFP.

    V preteklosti so nekateri kritiki, med njimi tudi Magyar, očitali nekdanjemu premieru Viktorju Orbánu, da z visokimi poslanskimi plačami poskuša pomiriti opozicijske poslance.

    Osnovne plače poslancev bodo sicer tudi po znižanju še vedno skoraj dvakrat višje od povprečne plače na Madžarskem.

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