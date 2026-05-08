Madžarski recept za premagovanje populistov

Z večanjem Magyarjeve priljubljenosti so se nekatere starejše stranke popolnoma umaknile, druge pa so bile na volilni dan izbrisane.

Velika zmaga Pétra Magyarja na Madžarskem je sprožila ploho komentarjev po vsem svetu, ki se včasih berejo kot poceni oglasno sporočilo: »Ta skrivna tehnika bo odpravila vaš problem skrajnega desničarskega populizma!« Madžarska izkušnja naj bi dokazovala, da je za zmago dovolj osredotočiti se na korupcijo aktualnega voditelja ali združiti opozicijo. Toda če bi bilo premagovanje populističnih avtokratov tako preprosto, bi bili Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdoğan in drugi že zdavnaj odstavljeni. Čeprav se res lahko učimo iz Magyarjeve večstranske kampanje, so lekcije bolj subtilne, kot bi lahko sklepali iz nedavne poplave vročih komentarjev, in nekatere morda ne veljajo za večje države. Ker je ta glavni vir madžarskih gospodarskih težav dobro znan, bi Magyar lahko verodostojno obljubil ...