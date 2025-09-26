Madžari označili Hrvate za vojne dobičkarje

V ozadju vse večjih pritiskov Združenih držav in Evropske unije na Madžarsko, naj se odpove uvozu ruske nafte, se je vnel oster spor med Budimpešto in Zagrebom o alternativni dobavni poti prek jadranskega naftovoda (Janaf).

Spor, ki se je začel kot tehnično preverjanje zmogljivosti, je eskaliral v četrtek, ko je madžarski zunanji minister Péter Szijjártó v New Yorku obtožil Hrvaško izkoriščanja vojne v Ukrajini na račun Madžarske.

Madžarska: Naftovod ni zanesljiv

Jedro spora je vprašanje, ali lahko jadranski naftovod zagotovi dovolj nafte za neprekinjeno oskrbo madžarskih in slovaških rafinerij v primeru popolne prekinitve dobave iz Rusije.

Podjetje Janaf je v izjavi sporočilo, da MOL ni ustvaril pogojev za maksimalni pretok med testiranjem. FOTO: Janaf

Madžarska energetska družba MOL je po seriji septembrskih testiranj sporočila, da hrvaški del naftovoda tehnično ni sposoben dolgoročno in brez prekinitev prenašati velikih količin nafte pod visokim pritiskom.

Po poročanju madžarskega portala 444.hu so pri MOL opozorili na izpade in padce tlaka med testi.

To stališče je v New Yorku ponovil madžarski zunanji minister. »Test, ki je bil izveden prejšnji teden, je dokazal, da jadranski naftovod dolgoročno, brez prekinitev, pod visokim tlakom, preprosto ni sposoben prenašati velikih količin nafte,« je po poročanju časnika Jutarnji list dejal madžarski minister.

Po besedah Szijjárta (na sliki levo) test prejšnji teden dokazuje, da naftovod ni sposoben prenašati velikih količin nafte. FOTO: Blaž Samec/Delo

Poudaril je, da bi bilo »izjemno nevarno, tvegano in neodgovorno« na tem graditi madžarsko energetsko oskrbo. »Nižja raven razvitosti [hrvaške infrastrukture] pomeni, da energetska varnost Madžarske ne more temeljiti na Hrvaški,« je dodal.

Zagreb: Tehnično smo pripravljeni, težave povzroča MOL

Hrvaški operater naftovoda Janaf je madžarske obtožbe odločno zavrnil. V izjavi za javnost so poudarili, da so testi dokazali zmogljivost transporta, ki bi v celoti zadovoljila potrebe madžarskih in slovaških rafinerij. Po njihovih podatkih so na testiranjih dosegli pretok, ki na leto znaša od 13,8 do 15,5 milijona ton nafte.

Szijjártó je dejal, da je hrvaška energetska infrastruktura po razvitosti daleč pod madžarsko. FOTO: Tea Cimas/Cropix

Pri podjetju Janaf so dodali, da je bil pretok zmanjšan na tretjem testiranju izključno na zahtevo družbe MOL, zato imajo ta test za »neverodostojen, saj MOL ni ustvaril pogojev za maksimalni pretok«.

»Janaf je tehnično, organizacijsko in tudi sicer pripravljen pokriti letne potrebe rafinerij skupine MOL,« so zapisali in obtožili madžarsko stran »manipulacij in obstrukcij, ki ne sodijo v partnerski odnos«.

»Hrvati so vojni dobičkarji«

Szijjártó se ni ustavil pri tehničnih očitkih. V nastopu, ki ga je hrvaški Jutarnji list označil za »škandalozen«, je Hrvaško neposredno obtožil vojnega dobičkarstva.

Po navedbah Szijjárta so Hrvati od izbruha vojne tranzitno nadomestilo zvišali za petkratnik evropskih meril. FOTO: Johanna Geron/Reuters

»Na žalost je treba reči, da nas Hrvati izkoriščajo. Hrvati služijo na račun vojnih razmer. Zdaj nam zaračunavajo vojno doplačilo, saj so od izbruha vojne Hrvati povečali nadomestilo za tranzit prek naftovoda na petkratnik evropskih meril,« je bil oster Szijjártó.

Po poročanju Daily News Hungary je madžarski minister dejal, da Budimpešta ne bo dovolila, da bo »hrvaški pohlep po dobičku« ogrozil rezultate madžarske politike zniževanja cen komunalnih storitev. »Hrvati pohlepa po dobičku ne bi smeli kazati na naš račun,« je sklenil.

Szijjártó (na sliki desno) je dejal, da Budimpešta ne bo dovolila, da hrvaški pohlep uniči rezultate zniževanja cen komunalnih storitev. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

V ozadju spora je po navedbah Daily News Hungary vse večji mednarodni pritisk na vlado Viktorja Orbána.

Tako ZDA kot EU zahtevata od Madžarske prekinitev odvisnosti od ruskih energentov. Ameriški senator Lindsey Graham je nedavno opozoril, da bo imelo nadaljevanje uvoza ruske nafte »posledice«, ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da bo o tem vprašanju osebno govoril z Orbánom.

Spor med državama postavlja pod vprašaj prihodnost energetske varnosti v regiji. FOTO: Tea Cimas/Cropix

Madžarska tako omahuje med zahtevami zaveznikov in, po lastnih trditvah, nezanesljivo ter predrago alternativno potjo, zaradi česar so odnosi med sosedama na preizkušnji.