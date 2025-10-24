Mafijske povezave lige NBA

V nadaljevanju preberite:

Ameriška veja italijanske mafije Cosa Nostra je še vedno pri moči in to dokazuje tudi pri športnih stavah in pokrskih igrah. Z vnaprejšnjimi dogovori rezultatov košarkaške lige NBA naj bi pri stavah o njih pridobili milijone dolarjev, prav tako zaradi goljufanja pri pokrskih tekmah. Nepravilnosti so obtožili desetine ljudi, med njimi zvezdo košarkaškega moštva Miami Heat Terryja Roziera in trenerja portlandskih Trail Blazers Chaunceya Billupsa. Pri goljufijah naj bi sodelovale razvpite mafijske družine Bonanno, Gambino, Genovese in Luchese.