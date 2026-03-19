Maga prepiri o iranski vojni

Že nekdanji direktor ameriškega centra za boj proti terorizmu Joe Kent je Ameriko in svet pretresel z oceno, da Iran ni predstavljal resne grožnje ter da je ZDA v vojno zvabil Izrael. Demokrati, ki tako kot vsem drugim odločitvam republikanskega predsednika Donalda Trumpa nasprotujejo tudi napadu na Iran, slavijo. Republikanski privrženci Trumpovega gesla »Naredimo Ameriko spet veliko« pa spet sumijo »globoko državo«.

Izrael naj bi ZDA oskrbel z napačnimi obveščevalnimi podatki, kar naj bi privedlo do vojne, verjame Kent. Predsednik Trump bi se moral po njegovem mnenju še naprej pogajati s Teheranom, a se ni tudi zato, ker naj bi bil izraelski premier Benjamin Netanjahu v Beli hiši pogosteje kot on sam ali direktorica ameriških obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. Trump je Kenta zavrnil z oceno, da je pri varnostnih vprašanjih zelo šibak, predstavnica za tisk Bele hiše Karoline Leavitt je spomnila, da je še pred nekaj tedni odločno zagovarjal napad na Iran zaradi tamkajšnjih jedrskih in drugih groženj. Vprašanje pa je, koliko drugih vidnih maga politikov deli mnenje zdaj najglasnejšega kritika vojne v Iranu na ameriški desnici.