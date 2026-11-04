Maga tabor krivca za volilni poraz vidi v iranski vojni

Politično hudo ranjeni predsednik ZDA Donald Trump, nekoč newyorški gradbeni mogotec, je na prvem javnem nastopu po bolečem porazu svoje republikanske stranke na vmesnih volitvah tolažbo iskal - na gradbišču. »To je posebna struktura, bo najlepša plesna dvorana na vsem svetu,« je za gradnjo tik ob Beli hiši dejal novinarjem, ki jih je povabil s seboj. »To je prestolnica naše države, narediti jo moramo lepo in varno.«

Rad imam lepe stvari, je dodal ter novinarje povabil, naj si predstavljajo marmor in kristalne lestence, ki bodo sledili. Bodoča plesna dvorana naj bi bila pomembna tudi za varnost predsednika ZDA, saj bodo na jekleni strehi brezpilotna letala, je povedal Trump. Na jekleni steber, označen za zadnjega v konstrukciji, je dodal svoj značilni podpis in delavci so zaploskali, so poročali novinarji.

Razvpita plesna dvorana ob Beli hiši je že dobila prve obrise. FOTO: Mandel Ngan/Afp

To je bil najbrž tudi edini aplavz, ki ga je republikanski predsednik dobil po katastrofalnem volilnem porazu republikancev na vseh nivojih ameriške vlade. Dve leti po njegovi prepričljivi predsedniški zmagi so demokrati prevzeli vodstvo predstavniškega doma in senata ter številne guvernerske položaje. Njegov podpredsednik J.D. Vance je pred tem za poraz okrivil iransko vojno.

Trump je dejal, da ga razume - a tudi zagovarjal odločitev zanjo. »Nisem imel izbire, ne moreš Iranu dovoliti jedrskega orožja,« je povedal in dodal, da bi se, če bi se moral, spet odločil za to. Ocenil je, da bi jo lahko končal, kadarkoli bi hotel, a je treba po njegovem narediti tako, da bo prav. Zanikal je razmišljanja o odstavitvi ministra za vojno Peta Hegsetha, »Mislim, da dobro opravlja svoje delo.«

Ne le podpredsednik Vance, tudi drugi vplivni člani gibanja »naredimo Ameriko spet veliko« (Maga) razlog za volilni poraz pripisujejo napadu na ajatole. Blake Neff iz podkasta ubitega Charlieja Kirka, ki je pomembno prispeval k Trumpovi zmagi na predsedniških volitvah 2024, celo verjame, da na torkovih volitvah ni bila zavrnjena opcija »najprej Amerika«: »Čutimo, da je bilo leta 2024 nekaj obljubljenega in da je bila ta obljuba prelomljena.« Prelomljena obljuba končanja večnih vojn je po njegovem zasenčila številne dosežke Trumpove administracije kot zaprte meja, obračun s kriminalom in vračanje industrije v ZDA.

Demokratski kongresni voditelj Hakeem Jeffries se veseli skorajšnjega predsedovanja predstavniškemu domu. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Če je Trump močno precenil svojo sposobnost vmešavanja v zadeve, ki jih njegovi volivci niso podprli, pa kritiki nekaj podobnega že napovedujejo demokratom. Konservativci spominjajo na močni tabor demokratičnih socialistov, ki obljubljajo podržavljenje vsega od zdravstva naprej. Pri tem pa je že manj radikalna ekonomska politika državnih subvencij pod prejšnjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom pripeljala do še veliko višje inflacije od sedanje in nižje gospodarske rasti. Verjamejo tudi, da se demokrati ne bodo mogli odreči sodnim in drugim preganjanjem svojih političnih nasprotnikov, pa čeprav so jih volivci leta 2024 kaznovali tudi zaradi tega.