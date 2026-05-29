Magyarjeva tekma s časom za bruseljske milijarde

Madžarski premier Péter Magyar je doseženo na pogovorih z Ursulo von der Leyen v bruseljski palači Berlaymont razglasil kar za zgodovinski preboj. Če bo šlo po načrtih in bo Magyarjeva vlada izvajala obljubljene reforme, bo za Madžarsko sproščenih 16,4 milijarde evrov, zamrznjenih v času vladavine Viktorja Orbána.

Največji del sredstev, ki bodo odmrznjena, je iz instrumenta za okrevanje in odpornost (RRF): deset milijard evrov, od tega 6,5 milijarde nepovratnih sredstev. Da bi bila ta sredstva sproščena, mora Magyarjeva vlada najprej predložiti spremembe nacionalnega načrta z naložbami in reformami.